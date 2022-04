Ko allo scadere, il bomber preoccupa

Il bomber si infortuna a tempo quasi scaduto: problema muscolare, le sue condizioni preoccupano

I tre punti ottenuti allo scadere ottenuti contro il Venezia sono certamente una grande gioia per l’Udinese, che vede ormai la salvezza sempre più vicina. La squadra di Cioffi, dopo il Cagliari, batte una nuova rivale nella corsa salvezza e conquista tre punti fondamentali che le permettono di allontanarsi dalla zona retrocessione.

I sorrisi però lasciano spazio anche ad un pizzico di preoccupazione per il tecnico toscano e il suo staff. Durante il finale infatti il centravanti bianconero Beto, mentre si stava involando verso la porta avversaria, si è fermato per un problema muscolare. Il giocatore portoghese, dopo aver accusato un fastidio al flessore della coscia destra si è immediatamente accasciato al suolo, non riuscendo a concludere verso la porta avversaria. L’attaccante è riuscito a rientrare giusto nel recupero per non lasciare la propria squadra in inferiorità numerica, ma ora le sue condizioni dovranno essere valutate con grande attenzione dallo staff medico friulano.