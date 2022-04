Saelemakers e Tomori infiammano Torino-Milan: cosa è accaduto

Episodio nel primo tempo di Torino-Milan che fa molto discutere: la decisione di Doveri passata al setaccio, cosa è accaduto

Primo tempo equilibrato tra Torino e Milan, con il punteggio che resta ancora fermo sullo 0-0. Pochi gli spunti degni di nota, ancora meno le azioni veramente pericolose. C’è però almeno un episodio che sta facendo molto discutere.

Si tratta del contatto tra Saelemaekers e Ricci nell’area di rigore della squadra granata. Un intervento che l’arbitro Doveri ha giudicato regolare, tra le proteste dei calciatori rossoneri. Il belga era riuscito ad andare via al suo avversario sull’out destro ed entrare in area di rigore: qui cade a terra, in maniera anche plateale, dopo che Ricco gli appoggia una mano sulla spalla.

Niente rigore secondo il direttore di gara con il Var che non interviene. Una decisione che ha l’approvazione dell’ex arbitro Marelli che a ‘DAZN’ non rivela alcun errore dell’arbitro e spiega che in questo caso il Var non può intervenire.

Torino-Milan, Doveri nel mirino: doppio protesta

Ma il mancano fischio solleva più di una polemica da parte dei tifosi. Da una parte quelli rossoneri che reclamano il rigore e tirano in ballo l’Inter, dall’altra i sostenitori granata e nerazzurri che, invece, accusano Saelemaekers di essersi tuffato.

Altre proteste per un fallo di Tomori, già ammonito: l’arbitro fischia ma non estrae il secondo cartellino e anche questa volta scattano le proteste.

È rigore solo se gioca Inter — Anna G ⚪⚫ (@tabisca74) April 10, 2022

Gli allievi di Cagnotto in tutte le strisciate….tutti lo stesso insegnante..😌😌😌#TorinoMilan — Andrea (@GranataAndy) April 10, 2022

Poteva essere rigore ma Saelemaekers si butta troppo platealmente #TorinoMilan — Hop in beer 🔴⚫️ (@Hopinbeer) April 10, 2022

Contatto sospetto in area, rigore per l'Inter su segnalazione del var… ah no, è #TorinoMilan #SerieA — Paolo Venturini (@Paolo_Venturini) April 10, 2022

Dai su, non é mai rigore. Fa piu ridere l ammonizione a Tomori per un fallo normalissimo (il primo tra l altro) #TorinoMilan — Danilo Santabarbara (@DaniloSantabarb) April 10, 2022

Non è mai rigore questo, però se ci fosse stato l’Inter l’arbitro non avrebbe esitato a fischiarlo #TorinoMilan — IRON MIKE (@markXCIX) April 10, 2022