Un altro flop di Brahim Diaz in Torino-Milan: “Inconsistente”

Brahim Diaz, numero dieci del Milan di Stefano Pioli, è stato forse uno dei peggiori in campo dei rossoneri contro il Torino di Ivan Juric

Il Milan di Stefano Pioli, nella prossima sessione estiva di calciomercato, ragionerà probabilmente su un nuovo trequartista.

Franck Kessie è infatti in scadenza di contratto e sembra destinato a vestire la maglia del Barcellona, mentre Brahim Diaz, arrivato dal Real Madrid, dopo un grandissimo inizio di stagione, sta inanellando una serie di prestazioni decisamente opache. La parentesi del derby contro l’Inter, con quell’ingresso in campo che ha spaccato la partita e il campionato, appare ormai come un lontano ricordo per il giocatore spagnolo che, anche stasera, nella sfida fra Torino e Milan è stato forse il peggiore in campo dei giocatori messi in campo da Stefano Pioli.

Milan, Brahim Diaz flop: la rabbia dei tifosi sui social

E sui social network, in particolare su Twitter, i tifosi del Milan si sono sfogati per la prestazione non di livello di Brahim Diaz. I commenti sono stati molteplici: dal più classico “inconsistente” a “ennesima prestazione da due”. Una delusione insomma per il popolo milanista che aveva riposto grandi speranze nel giocatore spagnolo visto anche il super inizio di stagione che aveva illuso un po’ tutti.

DI SEGUITO ALCUNI TWEET

Ah ma quel fenomeno de brahim diaz stava giocando non stava in panchina… — gabriele bitocchi (@Bitocchittu) April 10, 2022

A Brahim Díaz gli si vuole bene ma onestamente era ora che uscisse dal campo — El Diez (@walnut_85) April 10, 2022

Ennesima partita da 2 per Brahim Diaz, che marciume. — Chri (@ChZiz_BamBam) April 10, 2022

Sto cercando di trovare un giocatore inconsistente come Brahim Diaz ho scavato a fondo nella mia mente ma non me ne viene nessuno — mike salamanca (@BushLancer) April 10, 2022