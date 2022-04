Torino-Milan, poker di assenze per Pioli

Torino-Milan, Pioli costretto a rinunciare a quattro giocatori in vista della sfida in programma stasera

Una gara già non facile sulla carta e l’obbligo di vittoria per non perdere il treno scudetto. Il Milan è chiamato a vincere in quel di Torino, ma i rossoneri di Stefano Pioli non si presenteranno nel capoluogo piemontese al completo.

Pioli infatti dovrà infatti rinunciare a Zlatan Ibrahimovic, Ante Rebic, Ismael Bennacer e Samu Castillejo. Lo svedese è out per un sovraccarico al ginocchio sinistro, mentre gli altri tre giocatori non saranno a disposizione per via di un affaticamento muscolare. Scelte quasi obbligate dunque in attacco per il tecnico, che non potrà contare su due armi importanti dalla panchina come Ibrahimovic e Rebic. Lo svedese in particolare era ormai rientrato dopo un lungo periodo ai box. Niente riposo invece per Sandro Tonali: sarà lui a giocare al fianco di Kessie sin dall’inizio, vista l’indisponibilità di Bennacer.