Serie A | Impresa Fiorentina a Napoli, super Traore contro l’Atalanta

Serie A, la Fiorentina sbanca il Maradona, l’Udinese supera il Venezia allo scadere, mentre il Sassuolo batte l’Atalanta

Non sono certamente mancate le emozioni nel corso dei tre match delle 15 della 32esima giornata di Serie A. Dopo il ko contro il Napoli, l’Atalanta cade anche in trasferta sul campo del Sassuolo. Prova di solidità dei neroverdi, che trascinati da uno straordinario Traore, autore di una doppietta, battono una ‘Dea’ forse con la testa già al ritorno di Europa League. A nulla vale il gol di Muriel nel recupero se non per i tabellini e il fantacalcio: finisce 2-1 per i padroni di casa.

La notizia di giornata però è la grande prova della Fiorentina di Italiano al Maradona. I viola espugnano il campo del Napoli con una vittoria che scombussola i piani scudetto degli uomini di Spalletti e tiene apertissima la corsa all’Europa. I toscani aprono le danze con Nico Gonzalez. I padroni di casa pareggiano nella ripresa con Mertens, ma gli ospiti trovano un grande uno-due con Ikone e Cabral. A cinque minuti dalla fine Osimhen trova il 2-3, ma il risultato non cambierà più.

Vittoria all’ultimo respiro quella che invece l’Udinese ha ottenuto sul campo del Venezia. I friulani passano in vantaggio nel primo tempo grazie al rigore perfetto di Deulofeu, conquistato proprio dallo spagnolo. Il pareggio dei padroni di casa arriva a cinque minuti dallo scadere con Henry, ma all’ultimo respiro Becao trova il secondo gol consecutivo e una vittoria che significa salvezza e che rischia di condannare i lagunari alla retrocessione.

Napoli-Fiorentina 2-3: Gonzalez (F) 29′, Mertens (N) 58′, Ikone (F) 66′, Cabral (F) 72′, Osimhen (N) 84′

Sassuolo-Atalanta 2-1: Traore (S) 24′ e 61′, Muriel (A) 93′

Venezia-Udinese 1-2: Deulofeu (U) 35′, Henry (V) 86′, Becao (U) 94′

CLASSIFICA:

Milan* punti 67, Inter* 66, Napoli 66, Juventus 62, Lazio 55, Roma* 54, Fiorentina* 53, Atalanta* 51, Sassuolo 46, Hellas Verona 45, Torino** 38, Udinese** 36, Bologna** 34, Empoli 34, Spezia 33, Sampdoria* 29, Cagliari 25, Venezia* 22, Genoa 22, Salernitana*** 16.

*Una partita in meno

**Due partite in meno

***Tre partite in meno