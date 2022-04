Roma-Salernitana, da Spinazzola all’inno live: lo spettacolo dell’Olimpico nel prepartita

Emozionante il prepartita all’Olimpico per Roma-Salernitana, con migliaia di sostenitori campani sugli spalti e il ritorno di Spinazzola, ma non solo

Sono più di 64mila gli spettatori presenti questa sera all’Olimpico per Roma-Salernitana, la prima dal ritorno della capienza al 100%. I tifosi giallorossi hanno fame e sono carichi, così come carico di emozioni come sempre è stato il prepartita. È il match che segna anche il ritorno di Leonardo Spinazzola tra i convocati nove mesi dopo l’infortunio all’Europeo col Belgio. Neanche a dirlo, l’esterno della Roma è stato accolto da un boato dai tifosi che lo applaudito anche alla lettura delle formazioni.

Applausi anche per Nicolò Zaniolo, di nuovo escluso eccellente ma che gode ancora dei favori dei romanisti. Qualche fischio invece per Matias Vina, che ha parecchio sulla coscienza la sconfitta col Bodo. Lo spettacolo è proseguito poi con l’inno che suona prima dell’ingresso in campo delle squadre, ‘Mai sola mai’ di Marco Conidi, che per l’occasione era presente allo stadio e ha cantato live insieme ai 64mila dell’Olimpico, visibilmente emozionato. A colorare i distinti Nord lato Monte Mario una mera di tifosi della Salernitana, che occupano tutto lo spicchio con almeno 7mila sostenitori granata arrivati dalla Campania, particolarmente rumorosi e carichi.

Sugli spalti anche Francesco Totti, presenza sempre più assidua, segnale anche di una certa confidenza con la società e con l’ambiente dopo gli anni in cui è stato lontano, almeno fisicamente, dall’Olimpico. E poi anche il ricordo commovente di Agostino Di Bartolomei, storico capitano della Roma scomparso tragicamente nel ’94 e che due giorni fa, l’8 aprile, avrebbe compiuto 67 anni.