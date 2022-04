PAGELLE E TABELLINO ROMA-SALERNITANA: Smalling è la provvidenza, Felix frenetico

Pagelle e tabellino di Roma-Salernitana, match valido per la 32esima giornata di Serie A 2021/22

ROMA

Rui Patricio 6: la Salernitana quasi non tira in porta, sulla punizione può poco anche perché la barriera si spalanca in maniera inspiegabile. Magari doveva accorgersi prima dello sfaldamento della barriera che sembrava esserci già prima del fischio dell’arbitro. Salva nella ripresa.

Kumbulla 6: compie il fallo da ammonizione che Radovanovic trasforma. Non perfetto nell’occasione, gli resta sulla coscienza uscendo all’intervallo, anche se poi non aveva ovviamente subito altro. Dal 45′ Zaniolo 5,5: parte benino, un paio di buone occasioni che si fa murare facilmente. Poi si assente un po’ dal match, prosegue a fiammate. Ha la possibilità, a tu per tu con Sepe, di chiuderla ma spara altissimo.

Smalling 7: Djuric è piuttosto statico e viene servito male, lui non ha grande difficoltà a tenerlo a bada. Tutto nella norma. Cerca più che altro di incidere in avanti sui calci piazzati e ci riesce pure con un gol da opportunista.

Ibanez 6: scivola un po’ troppo spesso, viene saltato una volta di troppo, anche se non è impegnato granché. Non dà l’impressione di essere particolarmente sicuro quando puntato.

Karsdorp 6,5: scende spessissimo, quando ha campo è imprendibile e prende metri su metri al diretto avversario. Mette diversi palloni, ma la Roma non riempie l’area come dovrebbe.

Cristante 6: gestisce palla, tiene l’ordine senza grandi affanni anche perché il centrocampo della Salernitana porta pressione non proprio asfissiante. Prende un giallo. Dal 75′ Veretout 6,5: decisivo con l’assist.

Oliveira 6: abbastanza coinvolto nel gioco, fa le veci di Pellegrini anche in fase di rifinitura. Come sul gran pallone di prima per El Shaarawy nel primo tempo, fotocopia di quello a Bodo di Mkhitaryan sul gol del capitano. Male però sula punizione del gol, si stacca dai due in barriera e lascia il buco. Dal 67′ Perez 7: la riapre e la decide con una grande giocata.

El Shaarawy 5: decisamente in ombra, offre pochissimi spunti anche se gioca in una posizione lontanissima dalle sue corde. Ha una buona occasione ma si fa rimontare. Dal 67′ Zalewski

Mkhitaryan 6,5: resta il riferimento della Roma in quasi tutte le manovre di uscita, ha una chance nel primo tempo, poi si guadagnerebbe un rigore. Si conferma imprescindibile.

Felix 5,5: nel vivo del gioco, per carità, tocca parecchi palloni. Però sbaglia tante scelte, negli ultimi metri si perde davvero troppo e quando si trova in area non è lucido. Anche in pressione è ancora troppo frenetico, a volte goffo. Migliorerà, ha 19 anni, ma adesso tant’è. Dal 67′ Shomurodov 6: un altro ingresso positivo.

Abraham 5,5: invece di essere lui in area, la presenza di Felix gli toglie spazio in area e su un paio di palloni potenzialmente letali è il ragazzino a trovarsi a calciare, mentre lui è defilato. Che soprattutto in un momento come questo per lui pare un po’ un autogol. Si sbatte come sempre, ma non trova il bandolo della matassa. Un po’ scarico forse, ci sta anche questo.

All. Mourinho 6,5: alla fine tira un sospiro di sollievo, ma ancora una volta la Roma – per quanto avesse il controllo del match – ha fatto una fatica tremenda a sbloccarla. Sceglie di fare un piccolo turnover, la coppia Abraham-Felix non funziona granché ma la sua squadra ha il merito di insistere sempre e di provarci fino alla fine. Stampo special e i giallorossi tornano quinti sopra alle concorrenti.