Mourinho lancia la Juventus: il messaggio dopo Roma-Salernitana

Le parole di Josè Mourinho al termine di Roma-Salerntina: dallo screzio tra panchine alla prestazione di Zaniolo

Le parole di Josè Mourinho al termine di Roma-Salernitana, gara vinta dai giallorossi in rimonta.

Il tecnico capitolino a ‘DAZN’ afferma: “La squadra era stanca, non è facile giovedì e domenica, soprattutto quando giochi fuori. Abbiamo cambiato la partita con gente fresca, hanno dato più energia. La Salernitana ha dato tutto quello che aveva, con grande onore e voglia. Per loro è difficile sostenere l’intensità difensiva per novanta minuti. Alla fine penso che meritiamo, ma loro ci hanno la partita difficile. Per quel che è successo alla fine, loro hanno ragione: io come responsabile della mia panchina mi scuso per qualche parola non troppo bella che è uscita”.

TIFOSI – “I nostri giocatori devono sentire più responsabilità verso i nostri tifosi perché è qualcosa fantastica. Non stiamo giocando per vincere lo scudetto ed è incredibile: giovedì lo stadio sarà pieno ed è fantastico. Oggi, mi è piaciuto molto l’appoggio dei tifosi della Salernitana: sono arrivati in tanti, in una situazione non molto belle. E’ fantastica, amore e passione”.

CAMBI – “Noi allenatori pensiamo tanto, ma decidere non è facile. Se le cose vanno male, ci sentiamo quasi colpevoli perché abbiamo fatto troppi cambi. I cinque cambi sono un aiuto. Sono felice per Perez: è un ragazzo fantastico, per il modulo tattico non si sta trovando la posizione, ma in una situazione estrema come oggi, l’ho messo in una posizione ultra offensiva e sono felice perché quel gol dà un’altra storia alla partita”.

Roma-Salernitana, Mourinho: “Zaniolo poteva fare due gol”

ZANIOLO – “Sono dispiaciuto per lui. Ha fatto bene, ha cambiato la dinamica della partita e ha avuto la possibilità di fare due gol meravigliosi. Ha fatto bene per noi. Dopo la Nazionale è arrivato con un problema, non ha giocato, oggi in 45 minuti ha dimostrato forza e voglia e questo per me è importante”.

CHAMPIONS – “Non ci credo. La Juve è troppo forte per farsi recuperare. E’ un bel campionato tra il quinto e l’ottavo posto, la Lazio dopo il derby ha fatto due vittorie di fila, la Fiorentina è fantastica. C’è il campionato tra le prime quattro e campionato tra il quinto e l’ottavo”.