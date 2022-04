PAGELLE E TABELLINO TORINO-MILAN 0-0: super Bremer! Leao-Saelemaekers male

Pagelle e tabellino di Torino-Milan, match valido per la trentatreesima giornata di Serie A

Finisce in parità il match tra Torino e Milan. Porte inviolate e difese protagoniste. Male i trequartisti di una parte e dall’altra.

Ecco i voti:

TORINO

Berisha 6,5 – E’ attento nel primo tempo sul tiro di Davide Calabria e poi nel secondo su Tonali.

Zima 5 – Deve vedersela con Rafael Leao, l’avversario più complicato e fatica non poco, non riuscendo a prenderlo mai. Dal 64′ Izzo 6 – Il suo ingresso in campo serve a limitare Leao, è dunque buono il suo ingresso in campo.

Bremer 7 – E’ davvero un muro invalicabile. Sempre in anticipo, se i braccetti sbagliano ci pensa lui a coprire.

Rodríguez 6 – Partita attenta per l’ex Milan, che riesce a tenere a bada sia Messias che Saelemaekers.

Singo 6 – E’ davvero bello vederlo duellare con Theo Hernandez. In avanti è sempre pericoloso, dietro va in affanno. Dal 64′ Anna 6 – Riesce a dare una mano dietro, spingendo con i tempi giusti ma senza rendersi davvero pericoloso

Ricci 5,5 – Fatica a dare copertura quando gli esterni del Milan si buttano dentro. Nel primo tempo ha una buona palla che spreca.

Lukic 6 – Parte con un cartellino giallo che lo condiziona solo nel primo tempo. Fa girare la palla con i tempi giusti nella ripresa.

Vojvoda 6 – Dopo un primo tempo in difficoltà, scalda i guanti di Maignan con un super tiro diretto all’angolino alto ma il francese è reattivo. Dietro non sempre è preciso. Dall’85’ Bongiorno

Brekalo 5 – Un paio di spunti e nulla più. Il croato del Torino fa poco per rendersi davvero pericoloso

Pobega 5,5 – Cresce con l’andare della partita. Nel secondo tempo è bravo nel far sentire la sua presenza fisica in avanti ma in quella posizione ci si aspetta un pizzico di qualità in più

Belotti 6 – E’ un lottatore nato e stasera lo dimostra, facendo soffrire tanto Tomori. Lascia il campo dopo un’azione personale che si conclude con un tiro sull’esterno della rete. Dal 76′ Pellegri s.v.

All. Juric 6,5 – Il suo Torino si dimostra difficile da affrontare per le grandi

MILAN

Maignan 6,5 – Si supera ad inizio ripresa con un un grande intervento su Vojvoda, dopo un primo tempo da osservatore non pagante.

Calabria 6 – E’ l’unico a provarci nel primo tempo ma trova un attento Berisha. Senza Saelemaekers, spostato al centro, fatica a trovare le combinazioni giuste per sfondare sulla destra ma dietro è sempre attento

Kalulu 6 – Nonostante il giallo ingenuo nel corso del primo tempo, riesce a giocare un’ottima partita.

Tomori 6 – Soffre più di altre il centravanti che ha di fronte, Belotti lo mette in difficoltà fisicamente. Ad inizio ripresa un tocco impreciso mette i brividi i rossoneri. Si rifà qualche minuto dopo murando un pallone di Belotti destinato ad entrare in porta. Dall’88 Gabbia s.v.

Hernández 6 – Prova a sfondare al centro e sulla fascia ma non è fortunato anche per il poco supporto dei compagni. Dietro la prova è perfetta.

Tonali 6,5 – E’ il migliore in campo del Milan. Rialza i ritmi dopo un match non all’altezza, contro il Bologna. Non è fortunato quando impegna Berisha. Dall’80’ Krunic s.v,

Kessie 6 – E’ un diesel e anche lui viene fuori con l’andare della partita. Dà una mano importante dietro, facendo sentire il proprio fisico

Saelemaekers 5 – Tante cose buone per il belga che ci mette la giusta intensità ma come per i compagni della trequarti manca di qualità negli ultimi metri. Spostato al centro fa davvero male

Diaz 5 – Manca ancora del passaggio vincente, che fa la differenza. Fa tutto bene, correre si sacrifica e duetta bene con i compagni ma non riesce ad incidere come dovrebbe un numero dieci. Il suo secondo tempo dura nove minuti. Nove minuti in cui non tocca un pallone. Dal 55′ Messias 5 – Non riesce ad incidere come dovrebbe. Mai una giocata degna di nota

Leao 5 – Si mette in mostra con un paio di spunti ad inizio ripresa, quando manda in tilt Zima. Poi finisce la benzina e sbaglia anche le cose facili

Giroud 6 – Difficile da bocciare il francese, che lotta fino alla fine. E’ lasciato da solo a duellare con Bremer. Duelli che spesso vince ma i compagni non lo supportano.

All. Pioli 5,5 – Ancora un pareggio a reti bianche per la sua squadra, che non subisce gol ma non sa più segnare. Così vincere lo Scudetto è davvero complicato

Doveri 5,5 – Non mancano gli episodi dubbi. Singo rischia in area di rigore spingendo Theo Hernandez non proprio in maniera regolare. Il Torino si lamenta invece per un possibile secondo giallo per Tomori

TABELLINO

TORINO-MILAN 0-0



TORINO (3-4-2-1): Berisha; Zima, Bremer, Rodríguez; Singo, Ricci, Lukić, Vojvoda; Brekalo, Pobega; Belotti. A disp.: Gemello, Milinković-Savić; Aina, Ansaldi, Buongiorno, Izzo; Garbett, Linetty; Akhalaia, Pellegri, Pjaca, Seck. All.: Jurić.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernández; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Díaz, Leão; Giroud. A disp.: Mirante, Tătăruşanu; Ballo-Touré, Gabbia; Bakayoko, Krunić, Messias; Lazetić, Maldini. All.: Pioli.

Arbitro: Doveri di Roma.

GOL:

AMMONITI: 13′ Lukic (T), 18′ Tomori (M), 30′ Pobega (T), 35′ Kalulu (M)

ESPULSI: