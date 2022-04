PAGELLE e TABELLINO Napoli-Fiorentina 2-3 | Osimhen non basta, super Gonzalez

Passa la Fiorentina al Maradona: Gonzalez e Cabral stendono un Napoli che spreca troppo e si allontana dallo scudetto

PAGELLE NAPOLI

Ospina 6 – Non può nulla sul gol di Nico Gonzalez, gestisce bene le altre situazioni. Ancora incolpevole sul secondo gol ed anche sul terzo di Cabral

Zanoli 5 – Riparte con la sicurezza di un veterano dopo la performance di Bergamo. Nel secondo tempo, un po’ più timido ed anche in ritardo su Ikoné

Rrahmani 5 – Attento su Cabral, spazza quando serve: sempre attento anche nella ripresa. Pesantissimo, però, il pallone perso che spiana la strada al definitivo gol della vittoria viola

Koulibaly 5.5 – Guida il reparto, sul gol di Gonzalez riesce a metterci una pezza solo in un primo momento. Nella ripresa cerca anche di alimentare l’azione

Mario Rui 5.5 – Lavora molto bene a sinistra con Insigne e si rende pericoloso al cross in più circostanze, Gonzalez in grande giornata gli crea più di una difficoltà. Colpevole sul gol di Ikoné: perde palla e dà il là all’azione di Nico Gonzalez: si riscatta con l’assist per il 2-3 (85′ Ghoulam sv)

Fabian Ruiz 5 – Lavora da play e da incursore: spreca una buona chance al quarto d’ora, ma è sempre un riferimento. Non riesce, però, a liberarsi mai per rendersi pericoloso (55′ Mertens – Il destino del Napoli nelle sue gambe: entra e pareggia)

Lobotka 5.5 – Il Napoli cerca la palla lunga come arma principale: ragiona sempre sulla giocata. Una sua scivolata in copertura su Cabral sancisce la fine delle speranze di rimonta del Napoli (80′ Demme sv)

Zielinski 4.5 – Amrabat e Nico Gonzalez si alternano su di lui: si fa annullare nel primo tempo. Secondo tempo in leggerissima ripresa

Politano 5.5 – Qualche buona occasione, una in particolare sprecata malamente. Bene in fase difensiva. Sostituito per dare maggiori strappi alla fase offensiva (46′ Lozano 5 – Impatto importante: mette subito in difficoltà la corsia mancina viola, ma è un fuoco che si spegne presto)

Osimhen 6.5 – Si batte contro Igor e Milenkovic in un duello difficile che gli lascia poche chance, un gol giustamente annullato per fuorigioco. La costanza premia: scatto bruciante per l’assist del neoentrato Mertens. Regala una manciata di minuti di speranze al Napoli

Insigne 6.5 – Mette in costante difficoltà Venuti, il migliore del primo tempo del Napoli per intensità, trova diverse conclusioni (80′ Elmas sv)

All. Spalletti 5 – Il piano tattico della palla alle spalle non basta. Per la Fiorentina e le speranze scudetto

PAGELLE FIORENTINA

Terracciano 6 – Coefficiente di attenzione, anche nelle uscite, sempre molto alto. Non può arrivare sul piazzato di Mertens né sul gol di Osimhen

Venuti 6 – I primi minuti su Insigne sono di difficile gestione, con il capitano del Napoli che gli parte sempre alle spalle. Migliora col passare dei minuti

Milenkovic 5.5 – Si prende un giallo molto presto, guida bene il reparto fino al minuto 58: primo errore in copertura di Osimhen ed assist del nigeriano per Mertens

Igor 7 – Inizio di altissimo livello su Osimhen e sulle incursioni di Politano. Gara di spessore enorme fin quando il fisico regge. Nel finale Osimhen lo beffa (85′ Martinez Quarta sv)

Biraghi 6 – Gestisce su Politano, qualche difficoltà in più da subito su Lozano, poi gestisce bene

Castrovilli 6 – Qualche errore tecnico non da Castrovilli, nel complesso buona gara nelle due fasi

Amrabat 6.5 – Ci mette tanta forza, in particolare su Zielinski: gioca una grande gara di lotta

Duncan 5.5 – Primo tempo di grande intensità. Nella ripresa è irretito dal palleggio del Napoli (65′ Maleh 6.5 – Riesce a mettere in difficoltà il Napoli con un maggiore tasso di spinta)

Nico Gonzalez 7.5 – La miglior gara da quando è alla Fiorentina: gol, assist ed una prestazione di livello in tutte le giocate (85′ Callejon sv)

Cabral 7 – Mette il punto esclamativo sulla vittoria viola che spegne le speranze scudetto azzurre. Bel duello con Rrahmani e Koulibaly (85′ Kokorin sv)

Saponara 5.5 – Si vede poco, lotta molto e ci mette meno qualità (65′ Ikoné 6.5 – Ci mette 60 secondi ad entrare e firmare il nuovo vantaggio viola)

All. Italiano 7 – Supera Spalletti sul piano gara e vince meritatamente

PAGELLA ARBITRO

Mariani 6.5 – Sempre vicino l’azione, lascia giocare sui contrasti. Tiene bene la gara

TABELLINO

RETI: 29′ Nico Gonzalez, 58′ Mertens, 66′ Ikoné, 72′ Cabral, 84′ Osimhen

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui (85′ Ghoulam); Fabian Ruiz (55′ Mertens), Lobotka (85′ Demme), Zielinski; Politano (46′ Lozano), Osimhen, Insigne (80′ Elmas). All. Spalletti. A disp. Meret, Marfella, Tuanzebe, Demme, Juan Jesus, Elmas, Lozano, Mertens, Ghoulam

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor (85′ Martinez Quarta), Biraghi; Castrovilli, Amrabat, Duncan (65′ Maleh); Nico Gonzalez (85′ Callejon), Cabral (85′ Kokorin), Saponara (65′ Ikoné). All. Italiano. A disp.. Rosati, Dragowski, Quarta, Callejon, Ikoné, Maleh, Terzic, Piatek, Sottil, Kokorin

ARBITRO: Mariani di Aprilia (VAR: Banti)

AMMONITI: Milenkovic (F), Cabral (F), Ikoné (F)

ESPULSI: