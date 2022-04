Spalletti sulla sconfitta del Napoli: “Abbiamo delle colpe, ora cambiano le cose”

Luciano Spalletti ha commentato la sconfitta interna subita dal Napoli contro la Fiorentina: “Ora cambiano le cose”

Una sconfitta che sa di resa per la corsa scudetto, nel match che è andato in scena al ‘Maradona’ il Napoli ha perso per 2-3 contro la Fiorentina: ora la vetta della classifica si può allontanare.

Anche Luciano Spalletti ha commentato la sconfitta a caldo, ai microfoni di ‘DAZN’, cercando di analizzare la partita e dando dei messaggi per il futuro. Ecco le dichiarazioni del tecnico toscano, anche sulla corsa scudetto e sulle speranze del Napoli di vincere il campionato.

SCONFITTA – “È una sconfitta che ci costa molto e che non ci meritavamo, anche se loro non hanno rubato nulla. Noi siamo partiti bene, ma poi hanno preso il centrocampo e abbiamo fatto fatica. Dopo il pareggio eravamo dentro alla partita, c’era forse un fallo su Mario Rui sul gol del 2-1, poi il terzo è stato simile. Abbiamo alcune colpe, mi dispiace per il pubblico e per la squadra, che aveva avuto il giusto atteggiamento oggi”

FIORENTINA -“La Fiorentina fa questo uomo contro uomo quando non è in possesso di palla, Milenkovic ti viene a prendere a centrocampo. Ti lascia però degli spazi che puoi sfruttare e probabilmente in quelle pallate lì si poteva fare qualcosa di meglio”

OSIMHEN – “Osimhen non era al massimo delle condizioni, ha fatto bene lo stesso ma poteva fare meglio”

SCUDETTO – “Ora cambiano le cose. Ora si fa tutto più difficile, noi però non abbiamo altra scelta rispetto a quella di essere dei professionisti come ci siamo detti questa settimana. Quinta sconfitta in casa? Non ci vedo niente di simile alle altre partite, nessun problema che si può prendere e portare in superficie”