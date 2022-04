Allegri ha il top in mediana: via gli ostacoli e prezzo ‘stracciato’

La Juventus non molla e punta a tornare al vertice: nel mirino un top della Premier a centrocampo, il prezzo è vantaggioso

La Juventus è ancora un cantiere aperto, anche se la rifondazione è già cominciata e la dirigenza ha infilato diversi tasselli. A gennaio Zakaria e Vlahovic, prima ancora Locatelli che è arrivato dopo Chiesa e Kulusevski. Lo svedese è volato a Londra e sta facendo cose eccezionali con Conte, con già ben 3 gol e 6 assist in 11 partite di Premier League.

Al Tottenham è praticamente uno degli idoli, dalle perplessità e l’ironia su Paratici di qualche settimana fa, la situazione è cambiata radicalmente. Ma la rivoluzione bianconera proseguirà, nessun reparto verrà risparmiato. Basti pensare all’addio di Paulo Dybala, che giocherà le sue ultime sei partite con la maglia della Juventus, sette contando la semifinale di ritorno con la Fiorentina e otto con l’eventuale finale di Coppa Italia. In difesa dovranno arrivare probabilmente un paio di esterni con un centrale, Gatti difficilmente verrà lanciato subito nella mischia in pianta stabile. Anche a centrocampo Cherubini ha in mente qualcosa, sempre dopo le cessioni di Ramsey e probabilmente Arthur.

Juventus, occasione Tielemans: che prezzo

I nomi sono parecchi che circolano in orbita Juventus per la mediana. La pista forse più suggestiva è quella che porta a Jorginho, che da più parti da mesi vogliono come desideroso di tornare in Italia e prontissimo a firmare per i bianconeri. Non solo, perché tra le suggestioni e i papabili c’è anche Youri Tielemans, ex bambino prodigio che da tre anni sta facendo benissimo al Leicester dopo la parentesi al Monaco. In Premier League è uno dei centrocampisti migliori, è diventato completo, sa difendere ma anche attaccare e inserirsi. E per questo piace a tantissimi, anche perché il suo contratto scade nel 2023 e le condizioni sarebbero favorevoli.

Come riporta il giornalista della CBS Ben Jacobs, la valutazione è di 25 milioni di euro. Che per il valore del giocatore è un prezzo che si può definire ‘stracciato’. La Juventus è stata accostata nelle ultime settimane, con un apprezzamento reciproco da parte del giocatore belga, piace anche a parecchi club inglesi. Come il West Ham, ma Moyes non è in corsa o comunque è nelle retrovie e non rappresenterebbe un ‘problema’. Così come dell’interesse del Liverpool non ci sarebbero stati riscontri, in quanto i ‘Reds’ avrebbero altre priorità. Meno due. Manchester United e Arsenal restano invece in corsa.