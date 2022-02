Juventus, contatti con Tielemans: il belga apprezza i bianconeri

Calciomercato Juventus, dopo Zakaria il club si prepara ad un altro grande innesto in mediana: occhi in Premier League

Grande protagonista nel mercato invernale con gli arrivi di Vlahovic e Zakaria, oltre a quello di Gatti, rimasto però a Frosinone in prestito per il resto della stagione, la Juventus punta a risalire la china nel girone di ritorno. Il club bianconero guarda però già all’estate e vuole essere protagonista allo stesso modo anche nel prossimo mercato estivo. Il grande obiettivo bianconero, nonostante l’arrivo di Zakaria, sarebbe un nuovo centrocampista.

Il sogno in casa Juventus si chiama Paul Pogba. Tanti a Torino sognano un ritorno del francese assistito da Mino Raiola, che ancora non ha rinnovato il proprio contratto in scadenza con il Manchester United. L’operazione non è però semplice, sia per la concorrenza, sia per l’elevato stipendio percepito dal giocatore. Ecco perché oltre a Pogba, la dirigenza bianconera sta sondando anche altre piste. Una porta a Tchouameni del Monaco, profilo molto più giovane ma nel mirino di tanti top club europei (Real Madrid in primis), mentre un’altra alternativa conduce sempre in Premier League.

Calciomercato Juventus, Tielemans pronto a dire sì

Il nome in questione è quello di Youri Tielemans, centrocampista belga in forza al Leicester, sotto contratto con le ‘Foxes’ sino al 2023. La prossima dunque potrebbe essere l’ultima estate per poter cedere il giocatore nel caso in cui non dovesse rinnovare il proprio contratto. La Juventus sarebbe pronta ad approfittare della situazione, anzi.

Stando infatti a quanto riferito dall’insider ‘Indykaila’, esperto delle faccende legate alla squadra inglese, la Juventus sarebbe appunto piombata con grande interesse sul centrocampista della nazionale belga. La scorsa settimana ci sarebbe stato un contatto tra la dirigenza bianconera e l’entourage dell’ex giocatore dell’Anderlecht e lo stesso Tielemans avrebbe già detto sì all’ipotesi di un trasferimento a Torino. Certo ci sarà da convincere il Leicester, che però, come detto, non ha dalla sua il coltello dalla parte del manico proprio per il fatto che il contratto del 24enne scadrà nel giugno 2023.