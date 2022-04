Ribaltone tra Juve e Milan, ora la firma può sorprendere tutti

Milan e Juventus si sfidano a distanza sul campo e anche sul mercato: ribaltone nelle ultime settimane, ora cambia tutto

La stagione sta entrando nelle battute finale, dove i rossoneri si giocano ancora le proprie chances sia in chiave scudetto sia in Coppa Italia, mentre i bianconeri rischiano di avere solo la Coppa.

La sfida tra Milan e Juventus, però, può vivere un grande round anche sul mercato. Nel mirino di entrambe le big del calcio italiano ci è finito Renato Sanches, centrocampista del Lille che negli ultimi anni è tornato a splendere secondo quanto fatto intravedere agli inizi di carriera. In queste ultime settimane il suo futuro potrebbe essere cambiato radicalmente: tutte le ultime.

Calciomercato Milan, si complica Renato Sanches | La Juve tenta l’affondo

Nel futuro di Renato Sanches sembrava esserci il Milan, ma la situazione avrebbe vissuto un vero e proprio ribaltone nelle ultime settimane. Secondo quanto riportato da ‘SportMediaset’, il suo approdo in rossonero si starebbe complicando notevolmente e la Juventus sarebbe pronta ad approfittarne. Il club meneghino avrebbe raggiunto anche un accordo di massima con il Lille, sulla base di una cifra vicina ai 18 milioni di euro, ma è con il giocatore che l’intesa sembra essere sempre più lontana.

Proprio nelle pieghe di queste incertezze del lusitano si sarebbe insinuata la Juventus, questa volta lei nei panni del ‘Diavolo’ tentatore. La richiesta di 6 milioni a stagione avanzata dall’entourage del centrocampista sfora il tetto che il Milan si è auto-imposto per gli ingaggi, mentre i bianconeri potrebbero riuscire ad accontentarlo. Nel futuro di Renato Sanches potrebbe esserci un approdo in Serie A, ma i colori rischiano di non essere quelli rossoneri: a sorridere non sarebbe Pioli, ma Massimiliano Allegri.