Milan, da Dybala a Diaz: netta bocciatura in diretta

Il Milan prosegue il lavoro in sede di mercato per la prossima stagione: da Dybala a Brahim Diaz, arriva una netta bocciatura in diretta

Non è certamente un momento semplicissimo per il Milan. Lo scialbo pareggio a San Siro contro il Bologna ha aumentato sensibilmente i dubbi sulla conquista dello scudetto. Gli uomini di Stefano Pioli sono ancora in testa alla classifica con un bottino di 67 punti, perciò il destino resta ancora nelle loro mani.

Ma la preoccupazione nell’ambiente si fa sentire, a maggior ragione considerando l’evidente recupero sul piano psicofisico dell’Inter, ieri vittoriosa e convincente contro il Verona. Stasera il ‘Diavolo’, invece, troverà sulla sua strada un avversario assai scomodo. Strappare tre punti al Torino targato Juric non è mai compito semplice e la pressione inevitabilmente si alza. I lombardi, inoltre, non soddisfano soprattutto in termini di gol. C’è una vistosa difficoltà a segnare, come dimostra il dato delle 103 conclusioni effettuate per realizzare gli ultimi 4 gol siglati. Oltre a ciò, gli attaccanti sono a secco da diverso tempo. Giroud non timbra dal match al Maradona, Ibrahimovic da gennaio e Brahim Diaz addirittura da settembre. Maldini e Massara, dal canto loro, sono già al lavoro per assicurare al mister nuovi rinforzi di spessore durante il prossimo calciomercato estivo.

Milan, Padovan: “C’è bisogno di un trequartista, Dybala è libero. Brahim Diaz? Lo sostituirei”

Il Milan, in particolare, ha intenzione di intervenire sulla trequarti. Brahim Diaz sta rendendo nettamente al di sotto delle aspettative, perciò è sempre più improbabile che la società decida di pagare il riscatto al Real Madrid fissato a 22 milioni di euro. Il talento spagnolo, dunque, presumibilmente farà ritorno ai ‘Blancos’ in estate e il club di Via Aldo Rossi si è già attivato per potenziare quella zona di campo.

Negli scorsi giorni è stato accostato il nome di Dybala, che si libererà a luglio a parametro zero dalla Juventus. La Joya, come noto, piace anche all’Inter, con la quale sono in corso dei contatti. Dell’argomento in questione ha parlato il giornalista Giancarlo Padovan, intervenuto ai microfoni di ‘Sky’: “Il Milan ha bisogno di un trequartista. C’è Dybala libero fra poco: non è un’idea mia, ma che alcuni operatori di mercato solleticano o vogliono solleticare. Kessie non è un trequartista anche se lo fa bene, è un giocatore di stazza. Brahim Diaz, invece, non ha funzionato come l’anno scorso e se fossi nel Milan lo sostituirei“.