Milan e il sogno Asensio, c’è il contatto

Il Milan sogna Marco Asensio per l’estate: lo spagnolo apre al trasferimento in rossonero, c’è il contatto

Focus sul finale di campionato, ma anche sul mercato. La stagione ancora deve finire e il Milan è in piena lotta per due traguardi: campionato e Coppa Italia. I rossoneri però stanno anche sondando il terreno in vista della prossima stagione. Tanti sono infatti i nomi nell’orbita Milan e che in queste settimane sembrano essere già piuttosto vicini.

Se per Origi e Botman l’approdo in rossonero pare ormai vicinissimo, nel caso dell’olandese mancherebbe solo l’incontro finale, per altri, come Renato Sanches o Marco Asensio, le percentuali sono un po’ più basse, anche se i nomi sembrano essere molto caldi. In particolare, per lo spagnolo, l’interesse del club rossonero è davvero molto concreto: la dirigenza meneghina ha già fatto partire i contatti e il maiorchino sembra intrigato dalla possibilità di vestire rossonero.

Milan, Asensio chiama Theo Hernandez

Asensio, va ricordato, è in scadenza di contratto nel 2023 e dunque il Real Madrid dovrà necessariamente cederlo per evitare di perderlo a zero. I rapporti con il Milan sono eccellenti e i rossoneri potrebbero beneficiare del decreto crescita in caso di arrivo del maiorchino. Il giocatore non rappresenta una pedina inamovibile nello scacchiere di Ancelotti per cui il Real Madrid non chiude le porte ad una cessione, anzi.

Intanto, come riferisce ‘Defensa Central’, Asensio avrebbe già parlato con Theo Hernandez in merito ad un possibile trasferimento in rossonero. Il classe 1996 starebbe appunto seriamente valutando la possibilità di un approdo a Milano e si starebbe informando tramite l’amico ed ex compagno di squadra. Stando però a quanto riferito dalla Spagna, il prezzo fissato dalle ‘Merengues’ sarebbe di 30 milioni di euro. Una cifra certamente alta, che il Milan vorrebbe provare ad abbassare.