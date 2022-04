Addio a zero e Juventus spiazzata: in viaggio verso l’America

Il centrocampista è pronto a sorprendere ancora: Juventus spiazzata e viaggio verso gli Stati Uniti

Axel Witsel si appresta a firmare, con molta probabilità, il suo ultimo contratto importante della carriera. Il centrocampista belga, che lo scorso gennaio ha compiuto 33 anni, vedrà scadere il proprio accordo con il Borussia Dortmund il prossimo 30 giugno.

Un accordo che non verrà rinnovato. L’ex Benfica è dunque alla ricerca di una nuova squadra, in cui recitare un ruolo da protagonista. Il calciatore ancora oggi è una pedina importante del Borussia Dortmund e i numeri stagionali lo certificano: sono trentasette infatti le presenze con la maglia giallonera per il centrocampista classe 1989, di cui 25 in Bundesliga e 6 in Champions League, per un totale di 2433 minuti.

Witsel sta dunque dimostrando di poter continuare a giocare ad altissimi livelli. Non è così strano, dunque, che un club come la Juventus, su suggerimento di Massimiliano Allegri, stia continuando a pensare a lui. Lo ha fatto soprattutto a gennaio ma poi si è deciso di virare su Zakaria.

Witsel è stato spesso accostato all’Italia e nell’ultimo periodo il suo nome è stato fatto anche per la Roma di Jose Mourinho.

Calciomercato, scelta a sorpresa per Witsel

La possibilità di vedere in Serie A, il centrocampista belga sembra però tramontare sempre più. Witsel ha trascorso gran parte della sua carriera in Europa, tra Standard Liegi, Borussia Dortmund e Benfica. Ha vissuto un’importante avventura anche allo Zenit a San Pietroburgo ma si è spinto oltre, giocando in in Cina per il Tianjin Tianhai.

Witsel, dunque, ha dimostrato davvero di essere aperto a qualsiasi tipo di esperienza. Ecco perché negli ultimi giorni sta prendendo piede l’idea di un’altra avventura lontano dall’Europa: secondo quanto riportato da “Transfermarkt.us”, i Los Angeles Galaxy e i LAFC della Major League Soccer starebbero pensando di prendere a parametro zero il calciatore