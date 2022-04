Arrivano 70 milioni | Milinkovic-Savic sa già dove andrà

Il futuro di Milinkovic-Savic continua a essere un argomento caldo del prossimo calciomercato estivo. Arriva l’offerta da 70 milioni

Anche quest’anno Sergej Milinkovic-Savic sta dimostrando di essere un top player destinato a grandi palcoscenici. Il centrocampista della Lazio in questa stagione ha collezionato già 40 presenze, mettendo a segno 9 gol e 10 assist.

Ovviamente le sue qualità hanno portato diversi club italiani ed esteri a mettere il centrocampista serbo nel mirino, tra cui Juventus e Inter, che sognano il colpaccio in estate per rinforzare le proprie rose. Per acquistare il top player biancoceleste sarebbe arrivata un’offerta da 70 milioni che avrebbe messo ko sia Juventus e Inter e potrebbe decidere la nuova destinazione del ‘sergente’.

Juventus e Inter rifiutate: il PSG offre 70 milioni per Milinkovic-Savic

Da tempo Sergej Milinkovic-Savic è un obiettivo sia della Juventus che dell’Inter. I due club italiani osservano il centrocampista serbo, che ormai è pronto per il grande salto in una big, dove giocherebbe anche la Champions League. Ovviamente il calciatore della Lazio non interesserebbe solamente alle due italiane, ma sulle sue tracce ci sarebbero anche Manchester United e PSG.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de ‘La Repubblica’, le offerte di Juventus e Inter per Milinkovic sarebbero state rifiutate, poiché troppo basse e inoltre comprenderebbero diverse rate prima di arrivare alla somma finale. A superare tutti sembrerebbe essere il PSG, che insieme allo United, avrebbe messo sul piatto ben 70 milioni di euro. Una cifra sicuramente difficile da rifiutare per Lotito, e una destinazione da top player che permetterebbe al centrocampista finalmente di fare l’atteso grande salto. Dunque sembrerebbe prendere una strada ben precisa il futuro di Sergej Milinkovic-Savic, anche se da qui alla prossima sessione estiva di calciomercato tutto può sempre cambiare.