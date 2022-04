Sorpasso all’Inter: incontro Juve e doppio colpo in Serie A

Possibile doppio colpo della Juventus in casa Sassuolo. I bianconeri tentano di beffare l’Inter: ecco l’idea di Cherubini e Allegri

Abbandonato il sogno scudetto con il ko contro l’Inter, la Juventus di Massimiliano Allegri prova a blindare la qualificazione alla prossima Champions League e guarda già con forza al prossimo calciomercato.

I bianconeri non hanno alcuna intenzione di fermarsi e dopo aver messo a segno il colpo Dusan Vlahovic, vivranno un’estate da protagonisti. Saranno diversi i calciatori che arriveranno a Torino per rafforzare una squadra che ha bisogno di essere puntellata in ogni reparto.

Certamente servirà un calciatore che possa raccogliere l’eredità di Paulo Dybala. Sta prendendo sempre più piede l’idea italiana. La Juventus, più qualsiasi altra squadra big di Serie A, ha sempre avuto un importante gruppo di azzurro.

L’anima italiana dei bianconeri ci sarà anche dopo l’addio di Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci. Ecco perché resta viva la pista che porta a Nicoló Zaniolo. Il calciatore della Roma è in cima alla lista dei desideri ma allo stesso tempo piace anche Giacomo Raspadori. I rapporti con il Sassuolo sono ottimi e l’affare potrebbe decollare nelle prossime settimane.

L’affare Manuel Locatelli ha dimostrato che quando il volere del calciatore è chiaro, alla fine un accordo si riesce a trovare.

Juventus, doppio colpo dal Sassuolo: sfida all’Inter per Frattesi

Attenzione, però, al doppio colpo dal Sassuolo da parte della Juventus. I bianconeri sono, infatti, alla ricerca anche di almeno un paio di centrocampisti e se per il ruolo di regista il profilo individuato è quello di Jorginho, per quello di mezzala ci sono sul tavolo diversi nomi. Uno di questi è sicuramente quello di Frattesi.

Come riporta Tuttosport, in edicola stamani, l’Inter resta in prima fila, ma Cherubini è segnalato in corsia di sorpasso. La pista che potrebbe permettere alla Juventus di mettere a segno un doppio colpi tutto italiano dal Sassuolo è davvero calda e nelle prossime settimane se ne saprà di più.

Sullo sfondo restano altri profili importanti, come quello di Renato Sanches, sul quale il Milan è in vantaggio, quello di Milinkovic-Savic e Pogba. Per il serbo, il problema è legato alle alte richieste di Lotito, per i francese serve che il calciatore decida di abbassare le proprie pretese contrattuali.