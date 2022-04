PAGELLE e TABELLINO Inter-Verona 2-0 | Perisic incontenibile, Simeone non morde

Inter-Verona: pagelle e tabellino del match di San Siro valevole per la 32° giornata del campionato di Serie A. La squadra di Inzaghi conquista i tre punti grazie alle reti di Barella e Dzeko

Seconda vittoria consecutiva in campionato per l’Inter dopo i tre punti conquistati nel Derby d’Italia contro la Juventus.

Verona KO a San Siro: basta un primo tempo praticamente perfetto ai nerazzurri per sbrigare la pratica e lanciare un segnale a Milan e Napoli nella volata scudetto. Un super Perisic trascina la squadra di Inzaghi, Barella e Dzeko tornano al gol tra gli applausi dei 60 mila di San Siro. Simeone non punge nell’Hellas, disastroso l’ex Bessa.

Le pagelle di Inter-Verona: Dzeko torna a ruggire, harakiri Bessa

INTER

Handanovic 6,5 – Poco impegnato ma decisivo prima dell’intervallo nel murare Simeone.

Skriniar 6,5 – Mai fuori posizione, non concede nulla agli attaccanti ospiti. Solita garanzia per Inzaghi anche da centrale.

De Vrij 6 – Non trema al rientro malgrado abbia di fronte un avversario scomodo come Simeone. Sfortunato: costretto a fermarsi ancora per guaio muscolare (46′ D’Ambrosio 6 – Fa il suo, affidabile. Vicinissimo al 3-0).

Dimarco 6,5 – Si sgancia spesso per creare superiorità numerica. Sempre velenoso sui piazzati: l’ex della sfida ripaga la fiducia di Inzaghi (66′ Bastoni 6 – In campo per blindare il risultato).

Dumfries 6 – Non eccelle sulla destra, senza comunque demeritare di fronte a uno scattista come Lazovic.

Barella 7 – Torna a esultare con una zampata da consumato centravanti. Rete pesante dentro una partita sempre a gran ritmo (66′ Vidal 6 – Lavoro sporco a difesa dei tre punti, manda in porta D’Ambrosio).

Brozovic 6,5 – Equilibratore e metronomo allo stesso tempo: senza di lui non è la solita Inter e Inzaghi se n’è accorto in sua assenza. Imprescindibile.

Calhanoglu 6 – Buone trame al servizio della squadra, nella ripresa staziona qualche metro più avanti dopo l’uscita di Correa. Almeno per oggi non serve alzare i giri del motore (84′ Gagliardini SV).

Perisic 8 – Incontenibile sulla sinistra, fa praticamente quello che vuole. Assist al bacio per Barella, concede il bis da corner per Dzeko. ‘Turbo Perisic’ esalta i 60 mila di San Siro: gli manca soltanto il sigillo personale.

Dzeko 7,5 – Mobile e voglioso, svaria lungo tutto il fronte offensivo. Ritrova il gol dopo oltre un mese: sbuca alle spalle di tutti, mettendo in ghiaccio la partita per i nerazzurri. Intenso per 93 minuti, finisce la gara stremato.

Correa 6 – Fraseggia bene, favorendo l’inserimento dei centrocampisti. Montipò gli strozza l’urlo in gola, poi cala fisicamente e va fuori a inizio ripresa. Non è ancora al top della condizione (59′ Gosens 5,5 – Si vede poco: gli manca il ritmo partita dopo il lungo stop).

All. Inzaghi 7 – Inter cattiva e affamata, che si cala subito nella parte alla ricerca dei tre punti. Primo tempo a mille all’ora: basta e avanza per chiudere il match e mettere pressione alle rivali scudetto. Il blitz dell’Allianz Stadium ha fatto scattare qualcosa nel momento decisivo della stagione.

VERONA

Montipò 7 – Salva il salvabile su Perisic, Correa e D’Ambrosio. Il migliore per distacco dell’Hellas.

Ceccherini 5 – Saltato puntualmente: partita di sofferenza (82′ Sutalo SV).

Gunter 4,5 – Dzeko gli fa girare la testa, spesso distratto. Uno dei peggiori.

Casale 5 – Gli attaccanti di casa non danno punti di riferimento e anche il baby difensore va in difficoltà.

Faraoni 4,5 – Stranamente molle sulla destra: asfaltato da Perisic (62′ Depaoli 5,5 – Poco coinvolto nella manovra scaligera).

Tameze 5 – Il fisico non basta: gli avversari hanno un altro passo in mezzo al campo.

Ilic 6 – Prova a dare un po’ di geometrie. Alza il livello della sua prestazione nell’ultima mezz’ora di gara.

Lazovic 5 – Non sprinta sul binario mancino: Dumfries ha vita facile (82′ Cancellieri SV).

Bessa 4,5 – Lancia Perisic sul vantaggio interista perdendo una palla sanguinosa. Fuori contesto, fa rimpiangere (e tanto) Barak (62′ Lasagna 6 – Ci prova subito spaventando Handanovic dalla distanza).

Caprari 5 – Si vede solo a tratti, senza determinare sulla trequarti. Sbaglia diversi appoggi, non da lui: prestazione da archiviare in fretta.

Simeone 5 – Non ha sangue freddo nell’unica palla buona che gli capita tra i piedi davanti ad Handanovic. Anonimo per il resto del match.

All. Tudor 5 – Verona dominato e alla mercé dell’Inter nella prima parte di gara. Non basta una ripresa orgogliosa per riapre la sfida, gli scaligeri mordono raramente dalle parti di Handanovic.

Arbitro: Marinelli 6 – Partita corretta e senza particolari difficoltà per il fischietto di Tivoli. Resta qualche dubbio solo sull’intervento falloso nel finale di Dumfries: lo giudica da giallo e non da espulsione.

TABELLINO

INTER-VERONA 2-0

23′ Barella; 30′ Dzeko

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij (46′ D’Ambrosio), Dimarco (66′ Bastoni); Dumfries, Barella (66′ Vidal), Brozovic, Calhanoglu (84′ Gagliardini), Perisic; Dzeko, Correa (59′ Gosens). A disposizione: Radu, Cordaz, Ranocchia, Darmian, Vecino, Sanchez, Caicedo. Allenatore: Inzaghi

Verona (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini (82′ Sutalo), Gunter, Casale; Faraoni (62′ Depaoli), Tameze, Ilic, Lazovic (82′ Cancellieri); Bessa (62′ Lasagna), Caprari; Simeone. A disposizione: Chiesa, Borseggia, Hongla, Frabotta, Retsos, Praszelik. Allenatore: Tudor

Arbitro: Marinelli (sez. Tivoli)

VAR: Aureliano

Ammoniti: Dumfries (I), Brozovic (I)

Espulsi:

Note: recupero 1′ e 3′; spettatori 61.325