Inzaghi ammette prima di Inter-Verona: “Ne avevamo bisogno”

Simone Inzaghi ha parlato poco prima del fischio d’inizio di Inter-Verona, sottolineando il momento nerazzurro e il recupero di alcuni singoli

L’Inter, la Juventus e il ribaltone del trend: i nerazzurri hanno reagito a un momento decisamente complicato, vincendo di misura contro i rivali bianconeri ed escludendoli dalla lotta scudetto.

Oggi, però, tocca al Verona, un appuntamento da non sottovalutare per alimentare la rincorsa al primo posto. Poco prima del fischio d’inizio, Simone Inzaghi si è soffermato ai microfoni di ‘DAZN’: “Sterzata psicologica dopo la vittoria contro la Juve? Senz’altro. Penso che abbiamo vinto una partita molto importante, in uno scontro diretto contro una squadra forte. Ne avevamo bisogno. Oggi dovremo approcciare bene fin dall’inizio”. L’allenatore ex Lazio parla del rientro di de Vrij: “Sappiamo tutti quant’è importante, ma penso che durante l’anno ne abbiamo dovuto fare a meno. Il singolo non mi preoccupa, più il collettivo, perché tutti hanno interpretato al meglio quello che voglio durante la partita”. Un pensiero inevitabilmente va anche su Joaquin Correa, che torna dal primo minuto: “È un giocatore che conosco molto bene. Quando non ha problemi, è un valore aggiunto per questa squadra. Era partito molto bene, un doppio infortunio l’ha rallentato, ora si è ripresentato nel migliore dei modi, si è allenato bene. Oggi ha una grande opportunità”.