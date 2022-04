Inzaghi lancia l’Inter nella corsa scudetto: “Abbiamo già vinto”

L’Inter ha dato la prima spallata alla corsa scudetto, vincendo contro il Verona: Simone Inzaghi ha commentato il match di ‘San Siro’

I nerazzurri iniziano col verso giusto questo rush finale di campionato, battendo gli ‘Scaligeri’ nel match delle 18 del 32esimo turno di Serie A.

Ai microfoni di ‘Dazn’, Simone Inzaghi ha commentato la vittoria dell’Inter contro il Verona. Tre punti arrivati con le reti di Barella e Dzeko, con un incontenibile Ivan Perisic. Ecco le dichiarazioni del tecnico nerazzurro.

DIMARCO – “Io penso che Dimarco abbia delle caratteristiche molto importanti, ha fatto benissimo anche a Napoli. Bastoni arriva da un tour-de-force di molte partite e ho l’obbligo da allenatore di fare delle scelte, abbiamo valutato che era la partita dove avevamo bisogno di Dimarco”

SERIE A – “Noi abbiamo un tour de force non indifferente, nelle ultime partite non erano arrivati i risultati e la testa era pesante, adesso siamo stati bravi a vincere una partita importantissima a Torino. In questi giorni ci siamo detti che dovevamo dare continuità”

SCUDETTO – “Io la fiducia ce l’ho avuta sempre, perché so il percorso che abbiamo fatto e oggi sapevo che trovavo un grande pubblico. Stiamo facendo un grande cammino. Sapevo anche che era un rischio prendere i campioni d’Italia con qualche pezzo in meno, ma sapevo anche che avrei trovato una società che voleva dare seguito allo scudetto vinto l’anno scorso. Stiamo lavorando dall’8 luglio, siamo lì, mancano sette partite e ce le giocheremo al massimo”

VERONA – “Giocare contro squadre simili al Verona, che oltre che venirti a prendere sanno costruire, è difficile. In questi giorni l’abbiamo preparata in questo modo e so quanto i ragazzi ci tengono. Abbiamo già vinto la Supercoppa e so che allenando l’Inter possono arrivare delle critiche”

GOSENS E PERISIC -“Ho Gosens che sta crescendo, che ha bisogno di giocare e trovare minutaggio, ma ho un Perisic che sta molto bene”

DE VRIJ – “De Vrij ha avuto un affaticamento al flessore, non dovrebbe essere nulla ma speriamo bene”.

MILAN E NAPOLI – “Cosa abbiamo in più di Milan e Napoli? Abbiamo una vittoria in più. Ci siamo equivalse in questo periodo”