Allarme Inter: infortunio e cambio forzato per Inzaghi

Il secondo tempo di Inter-Verona si è aperto con una sostituzione: cambio forzato per Inzaghi che perdere per infortunio il suo difensore

Un primo tempo dominato e chiuso con il risultato di 2 a 0 per l‘Inter. Tutto facile per i nerazzurri che sono andati a segno con Barella e Dezko, contro il Verona.

La ripresa del match, valevole per la trentaduesima giornata di Serie A, si è aperto, però, con un cambio per Simone Inzaghi. I nerazzurri hanno iniziato il secondo tempo, con D’Ambrosio in campo al posto di de Vrij. L’olandese è stato sostituito per un affaticamento alla coscia sinistra. Le sue condizioni saranno da valutare nelle prossime ore