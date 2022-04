Tentazione improvvisa Milan, l’affare con sgarbo all’Inter

Un nuovo asse di calciomercato che coinvolge Milan e Inter può favorire i rossoneri e beffare i nerazzurri, le ultime

Come sempre, Beppe Marotta ha le idee piuttosto chiare in termini di operazioni di mercato. E così, il dirigente dell’Inter sa già dove intervenire, o dove vorrebbe intervenire, in vista della prossima stagione, per rinforzare i nerazzurri.

Operazioni come sempre oculate e mirate, nei piani dell’ad nerazzurro. Del resto, lo scorso anno, non ci si è disuniti, dalle parti di Appiano Gentile, dopo gli addii di Conte, Hakimi e Lukaku. con un mercato di buon livello. E che fino a un certo punto aveva proposto una Inter in grande spolvero, prima del calo di febbraio e marzo. Anche questa volta, pur a fronte del sacrificio di qualche big, l’intenzione è farsi trovare pronti con innesti di spessore.

Inter in pole per Bremer, ma il Milan è tentato dal ribaltone: la chiave

Uno di questi potrebbe essere Bremer, per cui i contatti si infittiscono, con l’entourage del giocatore e con il Torino. I granata valutano il difensore circa 25 milioni di euro, ma, pur consapevoli del vantaggio nerazzurro, ancora cullano il sogno di un’asta. E provano, stando a ‘Tuttosport’, a interpellare nuovamente il Milan. La proposta sarebbe quella di cedere il brasiliano ai rossoneri, per permettere la permanenza di Pobega per un’altra stagione in prestito, stavolta con diritto di riscatto. Il Milan, al momento, non sembrerebbe in realtà molto intenzionato, volendo riportare il centrocampista a casa. Ma la pista va monitorata, anche perché il giocatore potrebbe apprezzare l’idea di giocare con maggiore continuità prima del rientro in rossonero, che comunque è nei suoi pensieri.