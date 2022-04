Dubbi su Juve-Zaniolo: “Visita accuratissima”

Nicolò Zaniolo è al centro delle voci di calciomercato. L’interesse della Juventus è quello più concreto, la Roma lo valuta sui 40 milioni di euro

L’argomento legato al futuro di Zaniolo è sempre molto ‘caldo’. Al momento è tutto fermo lato rinnovo con la Roma del contratto in scadenza nel 2024, mentre continuano ad impazzare le voci sull’interesse della Juventus. Più che voci, vere e proprie conferme: il calciatore piace molto ad Allegri e i bianconeri sono intenzionati a provarci sul serio nel prossimo calciomercato estivo.

L’operazione Zaniolo, lato Juve, pone però delle riflessioni considerato che il classe ’99 – giorni fa accostato pure al Napoli – è reduce da due operazioni al ginocchio. Il 12 gennaio 2020 si ruppe il legamento crociato anteriore del ginocchio destro, con associata lesione meniscale, mentre il 13 settembre 2020 rimediò la rottura completa del legamento anteriore del ginocchio sinistro. “Se fossi il medico che deve aiutare la società farei una visita accuratissima, perché tutto parte sempre dalla visita manuale, e farei una serie di esami specifici: una radiografia, risonanze magnetiche delle ginocchia e sicuramente una serie di test per misurare il recupero della forza delle gambe – ha detto a ‘Tuttosport’ l’ex medico della Juve tra il 1993 e il 2016, il dott.Fabrizio Tencone – Inoltre, un test molto importante e innovativo che si chiama ‘test di analisi del movimento’ per capire se l’atleta ha delle ‘strategie motorie’ che possono aumentare il rischio di farsi male alle ginocchia”.

Juve-Zaniolo, parla l’ex medico bianconero: “Non ci sono prove che hanno misurato il rischio di farsi male una terza volta”

Diversi tifosi bianconeri, ma magari anche la stessa società (‘scottata’ già per i continui guai fisici di Dybala) teme una possibile ricaduta di Zaniolo, il cui agente a CM.IT tre giorni fa ha voluto fare chiarezza sulla situazione del suo assistito: “Onestamente non conosciamo con precisione la percentuale di rischio di farsi male una terza volta – ha risposto il dott.Tencone, adesso direttore di ‘Isokinetic Torino’ – La scienza ci dice che dopo una lesione del legamento crociato la possibilità che si verifichi lo stesso infortunio, sul medesimo ginocchio o sull’altro, è del 15-20 per cento. E il rischio sale al 25-30 per cento nei giovani calciatori, sotto i 20 anni. Ma non ci sono prove che hanno misurato il rischio di farsi male una terza volta. Se consiglierei di procedere all’acquisto? Consiglierei di procedere… alle visite mediche – ha risposto in conclusione – Ma non mi permetterei mai di dire un no a priori. Sappiamo di casi perfettamente recuperati e Zaniolo merita tutte le attenzioni”