Calciomercato Inter e Juventus, accordo trovato e doppio affare

Nuova sfida di calciomercato tra Inter e Juventus, effetto domino: il vertice cambia tutto e apre al duello tra nerazzurri e bianconeri

La rivalità tra Inter e Juventus da sempre vive su più piani paralleli. Quello sul campo, innanzitutto, con l’ultimo capitolo andato in scena domenica scorsa e con i nerazzurri che hanno vinto 1-0 a Torino con il rigore segnato da Calhanoglu e annesse polemiche. Ma anche quello sul mercato, che a breve vedrà di nuovo le dirigenze incrociare le armi.

Obiettivi diversi, ma la necessità per entrambe di rinforzarsi a dovere. I nerazzurri, che puntano allo scudetto della seconda stella, vogliono legittimare il proprio ruolo al vertice e dare maggiore qualità e quantità di alternative a Inzaghi. I bianconeri, dopo un quarto posto e un altro campionato che potrebbe concludersi, verosimilmente, con lo stesso piazzamento, devono rientrare in corsa per il titolo e potrebbero dare luogo a una sorta di rifondazione. La sfida tra le due potrebbe accendersi per un obiettivo tornato improvvisamente sensibile per entrambe.

Calciomercato Inter e Juventus, testa a testa per Acerbi

Si tratta di Francesco Acerbi, che con la Lazio avrebbe un contratto fino al 2025, ma le recenti tensioni tra lui e la tifoseria suggeriscono un probabile addio. Soprattutto se dovesse concretizzarsi il passaggio di Alessio Romagnoli in biancoceleste. Il ‘Corriere dello Sport’ riferisce dei contatti in corso tra Lotito, Tare ed Enzo Raiola, per il difensore in uscita dal Milan. L’intesa si avvicina e il centrale, per vestire la maglia biancoceleste, sarebbe anche disposto a ridursi l’ingaggio. Acerbi non ha chiesto la cessione, ma la coesistenza con Romagnoli non sarebbe prevista. E dunque, per Juve e Inter, la possibilità di un rinforzo d’esperienza in difesa, a costi contenuti (intorno ai 6-7 milioni di euro).