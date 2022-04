Torna subito in Italia: Mourinho fa tremare la Juve

Il calciomercato è pronto a una giravolta improvvisa che potrebbe riportare presto il centrocampista in Italia. Ora Mourinho sfida anche la Juve

Il calcio moderno, quello dei ritmi forsennati, quasi robotici, della forza fisica ha comunque una parola d’ordine: la qualità. Quella è immancabile se si vuole vincere qualcosa, se si vuole ricostruire o semplicemente per alzare il livello.

E comunque un calciatore moderno lo è di sicuro Rodrigo De Paul. L’argentino alla Serie A si è legato tanto e per le gesta con la maglia dell’Udinese. È lì che il trequartista argentino ha mostrato tutte le sue caratteristiche, molto moderne. Infatti, l’ex ‘dieci’ dei friulani è uno che abbina corsa e abilità con il pallone a fase difensiva e fiuto per il gol. Oltre a capacità balistiche rare. Per questo, uno come Diego Simeone ha deciso di puntare su di lui, spendendo la cifra di 40 milioni di euro. La stagione attuale, però, sta consegnando un’immagine diversa dell’ex bianconero. Le sue occasioni le ha avute, De Paul, ma non sempre le ha sfruttate, anzi. Dopo solo un anno, di conseguenza, potrebbe tornare in Italia con la Juve che resta spettatrice interessata, alla ricerca del nome giusto per il suo centrocampo.

La Juve non è la sola su De Paul: occhio a Mourinho e Sarri

Occhi sgranati, dunque, per Cherubini & Co., ma allo stesso tempo sono altri in Serie A i club interessati, in caso di addio a fine stagione. Secondo quanto riporta ‘fichajes.net’, sia Roma che Lazio riporterebbero volentieri De Paul nel nostro campionato, tentando di strappare il calciatore alla Juve. Di certo, l’argentino è un profilo che piace e non poco, anche al di fuori dei confini italiani: su di lui, dicono dalla Spagna, c’è anche il PSG. Vedremo chi avrà la meglio per il futuro dell’ex Udinese, ora sempre più incerto.