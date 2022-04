Milano lo aspetta: ‘tradimento’ alla Juve e colpo a centrocampo

Appare essere giunta ai titoli di coda l’avventura dell’ex Juventus in Germania. Il calciatore potrebbe presto fare ritorno in Serie A: derby tra Milan e Inter in vista

In Germania sono certi: il Borussia Dortmund è pronto a mettere sul mercato Emre Can. L’ex centrocampista della Juventus non sta convincendo in pieno e potrebbe davvero fare ritorno in Serie A.

Secondo Calciomercatweb.it, il giocatore potrebbe diventare un’opportunità per Inter e Milan. Il suo prezzo – visto il contratto in scadenza il 30 giugno 2024 – non è nemmeno elevatissimo. Si parla infatti di 15-20 milioni di euro. Una cifra abbordabile, così come il suo stipendio. Emre Can non avrebbe difficoltà ad ambientarsi in Serie A, avendola conosciuta con la maglia dei bianconeri. Il 28enne tedesco tornerebbe certamente utile ad entrambe le squadre.

Calciomercato Inter e Milan: Emre Can idea per i due club di Milano

Il Milan – non è una novità – è alla ricerca di un calciatore che possa prendere il posto di Franck Kessie, che al termine della stagione, lascerà l’Italia per trasferirsi al Barcellona.

Il nome in cima alla lista dei desideri resta quello di Renato Sanches. Can ha sicuramente caratteristiche diverse ma potrebbe rappresentare un cambio importante per Tonali e Bennacer. Il profilo dell’ex Juventus, forse, però, potrebbe tornare più utile all’Inter, che in estate è intenzionata a cambiare tanto a centrocampo. I nerazzurri sono alla ricerca di alternative all’altezza dei tre titolari, Calhanoglu, Barella e Brozovic.

Can darebbe, dunque, un cambio importante a Simone Inzaghi, che potrebbe utilizzarlo anche in difesa, un ruolo che ha dimostrato di essere capace di interpretare.