Non solo Asensio: il Milan prova il colpo sensazionale

Il Milan va a caccia di un grande colpo sul calciomercato e non ci riferiamo soltanto a Marco Asensio. I rossoneri vogliono l’affare sensazionale con il Real

Il Milan non ha alcuna intenzione di vivere un calciomercato freddo o senza slanci. I rossoneri, anzi, pur senza grandissime possibilità economiche, vagliano diverse opportunità sul calciomercato che potrebbero ridisegnare la rosa, soprattutto sulla trequarti.

Proprio in questi giorni, infatti, vi stiamo parlando a più riprese dell’affare Marco Asensio. Un nome assolutamente interessante e per cui ci sono già stati dei contatti in atto. Lo spagnolo probabilmente risolverebbe tante piccole situazioni in casa rossonera e innalzerebbe in generale il livello del gioco. Stefano Pioli lo sa e lo accoglierebbe a braccia aperte. Ma non è l’unico profilo proveniente dal Real Madrid che il Milan potrebbe tentare di portare a Milano. E si tratta di un calciatore di grandissimo talento, ma che in maglia Blancos non è riuscito a esprimere tutte le sue qualità.

Calciomercato Milan, i rossoneri tentano anche il colpo Hazard

Sì, stiamo parlando di Eden Hazard. Il favoloso campione ora a disposizione di Carlo Ancelotti potrebbe lasciare il Real dopo l’ennesima stagione poco esaltante. Secondo quanto riporta ‘Cadena SER’, i Blancos potrebbero tentare una via d’uscita per piazzare il belga. E le squadre in primo piano per acquistarlo sono Arsenal, Borussia Dortmund e proprio il Milan. Ovviamente, in Germania troverebbe il fratello Thorgan, ma la pista italiana, sfiorata più di dieci anni fa ma per l’altra parte di Milano, è comunque da tenere in considerazione.

L’operazione è comunque difficilissima per i rossoneri e principalmente per motivi economici. Hazard guadagna infatti 15 milioni netti a stagione, con un ingaggio fino a giugno 2024. Veramente troppo, ma a volte forse fa bene sondare e sognare e il Milan, dicono dalla Spagna, l’esterno ex Chelsea lo vorrebbe e come.