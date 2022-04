Inter-Verona, Inzaghi allo sprint scudetto: “Dopo la Juve abbiamo capito una cosa”

Simone Inzaghi ha parlato alla vigilia di Inter-Verona sui canali ufficiali del club nerazzurro

Rinvigorita dal successo ottenuto all’Allianz Stadium la scorsa domenica contro la Juventus, uno stadio nel quale non vinceva da dieci anni, l’Inter si è rilanciata nuovamente verso la lotta scudetto con Napoli e Milan, approfittando del pareggio dei rossoneri arrivato lunedì sera contro il Bologna.

Alla vigilia del nuovo impegno di campionato contro il Verona, Simone Inzaghi ha preferito non parlare in conferenza stampa come avviene di consueto. In cambio, però, l’allenatore nerazzurro è intervenuto sui canali ufficiali del club tornando sul successo di Torino: “È stata una vittoria importantissima sotto tutti i punti di vista perché l’abbiamo ottenuta contro una squadra molto forte in uno scontro diretto, è un successo che ci permette di rimanere attaccati alle prime e di giocarci questo finale di stagione nel migliore dei modi. Questa squadra ha i mezzi per vincere qualsiasi tipo di partita. A Torino siamo stati bravi, quando c’era da soffrire lo abbiamo fatto tutti insieme e questo ci ha dato modo di vincere una partita fondamentale per il nostro proseguo”.

Inter-Verona, Inzaghi avvisa: “Dobbiamo giocare da vera squadra”

VERONA – “Sarà una partita molto importate per noi e difficile perché troviamo una squadra che ha grandissima intensità, giocatori di qualità quindi dobbiamo essere bravi a fare una grande partita, da vera Inter”.

LAUTARO SQUALIFICATO – “Domani mancherà Lautaro ma ho la fortuna di avere Dzeko, Correa, Caicedo e Sanchez che stanno bene e sono a disposizione, si stanno allenando nel migliore dei modi ma aldilà degli attaccanti servirà una partita importante da parte di tutta la squadra”.

SPINTA SAN SIRO – “Tifosi? Non finirò mai di ringraziarli perché sono stati fondamentali in tutto l’anno e sono sicuro che saranno sempre al nostro fianco per aiutarci in ogni momento”.