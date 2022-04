Niente Juventus: il tedesco cambia idea, sì al Milan

Affondo per un nuovo attaccante da parte del Milan. Il calciatore avrebbe accettato il corteggiamento dei rossoneri: la situazione

Non è passata inosservata la visita in Italia di Volker Struth. L’agente delle Sports360 – come hanno testimoniato le sue storie Instagram – ha incontrato tre club del massimo campionato, il Milan, l’Atalanta e la Juventus.

Chiaramente, successivamente dopo, si sono rincorse, con forza le voci, legate agli assistiti della nota agenzia, che ha tra gli altri profili importanti come Upamecano, Kroos, Sule, Haidara, Schär, Weigl e Werner.

Proprio il centravanti della Germania, che sta terribilmente faticando a trovare spazio con Tuchel, nonostante il momento non proprio esaltante di Romelu Lukaku, è stato il profilo più chiacchierato in Inghilterra. Secondo diverse fonti britanniche, il calciatore sarebbe in uscita dal Chelsea e potrebbe diventare un’occasione per Juventus e Milan.

Dalla Spagna arrivano degli aggiornamenti in merito. Secondo quanto raccontato da TodoFichajes, il club rossonero sarebbe balzato in pole position per Timo Werner. Il tedesco sarebbe attratto dalla possibilità di giocare in un campionato diverso, come quello italiano, con la maglia del Milan. Niente Juventus, dunque: i rossoneri avrebbero così scavalcato anche Monaco e Borussia Dortmund nelle preferenze.

Secondo il portale spagnolo ci sarebbero già stati dei contatti tra le parti. Contatti, in questo momento interrotti, che sarebbero pronti a riprendere una volta terminata la stagione.

Milan, cercasi attaccante: Origi nome caldo

Il Milan dunque sonda il mercato alla ricerca di un centranti. Ad oggi il nome più caldo, come vi abbiamo raccontato, è quello di Divock Origi, pronto a firmare un contratto di quattro anni a circa quattro milioni di euro a stagione, bonus compresi. L’affare appare in dirittura d’arrivo ma vanno limati ancora dei dettagli per la fumata bianca.

Sullo sfondo resta il profilo di Gianluca Scamacca, per il quale, però, al momento, non c’è alcuna trattativa. Il calciatore piace tanto ma difficilmente il Milan deciderà di investire sui 35/40 milioni di euro per acquistarlo. Il club rossonero, però, è in attesa di una decisione da parte di Zlatan Ibrahimović, che scegliere cosa fare da grande nelle prossime settimane. In caso decidesse di appendere gli scarpini al chiodo tutto chiaramente potrebbe cambiare.