Allegri nei guai: 60 milioni e doppio addio

La Juve sogna ancora un colpo a centrocampo e nei desideri della dirigenza resta un top player della Liga e un altro talento ma arrivano due brutte notizie

Difesa, centrocampo, attacco. Sono i tre reparti in una squadra, oltre al portiere, tutti e tre quelli che la Juventus deve puntellare. Vero che a gennaio Vlahovic e Zakaria sono stati due tasselli che hanno aperto in qualche modo il rinnovamento bianconero. In difesa c’è probabilmente il maggior bisogno di ristrutturazione, tra Chiellini, Bonucci, Alex Sandro ma anche De Sciglio e Cuadrado che possono restare ma non sono più ‘giovanotti’.

E a centrocampo sicuramente Allegri è più coperto tra Arthur, McKennie, Locatelli, Rabiot e Zakaria, senza contare il rientro di Ramsey che però verrà ceduto nuovamente senza dubbi. E qui i nuovi innesti eventuali dipenderanno dalle cessioni, con il brasiliano già in odore di addio a gennaio. Senza le condizioni giuste (Arsenal) e con qualche buona prestazione in più, Arthur è rimasto ma il suo posto non può definirsi così saldo. Al pari di Rabiot, che quest’anno qualche segnale lo ha fatto intravedere – come con l’Inter -, ma magari in caso di offerta importante Cherubini è pronto a pensarci su.

Calciomercato Juve, da de Jong a Gravenberch: intrigo bavarese

Anche perché con qualche cessione importante, la Juventus potrebbe pure puntare al colpaccio. E c’è un sogno che non ha mai abbandonato la dirigenza bianconera, ovvero Frenkie de Jong. Ve lo avevamo raccontato a gennaio su Calciomercato.it, era una suggestione legata infatti ad Arthur. Secondo ‘El Nacional’, il Barcellona sta riflettendo sull’olandese, o comunque davanti a una prosposta convincente è pronta a prendere in considerazione una separazione. Questo perché nei tre anni al Camp Nou non avrebbe convinto fino in fondo la società, soprattutto per la continuità, anche se al momento fa parte senza dubbio dei piani per la prossima stagione.

Qualche mese fa ci ha provato il Bayern Monaco, offrendo 40 milioni, cifra rifiutata all’istante. Nagelsmann sarebbe quindi pronto a tornare alla carica con 60 milioni, ma anche in questo caso è destinato a non avere successo. Il Barcellona non prenderebbe in considerazione meno di 75-80 milioni di euro. I bavaresi, così come la Juventus, dovranno fare più di uno sforzo per portare a casa l’olandese. Anche per questo, infatti, il Bayern Monaco ha virato con forza su Ryan Gravenberch, super talento dell’Ajax con cui sarebbe stato trovato anche l’accordo.

Neanche a dirlo, anche l’olandese classe 2002 era nella lista dei desideri della Juventus, lo è da tempo. E de Jong in Spagna sta benissimo e crede molto nel progetto Barcellona con Xavi alla guida. Della serie le brutte notizie non vengono mai sole.