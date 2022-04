CM.IT | L’estate calda dei DS può ‘regalare’ due rinforzi alla Juventus

Non solo calciatori: la prossima estate si preannuncia bollente anche dietro la scrivania e la Juventus potrebbe ‘approfittarne’

Un’estate calda per il calciomercato e non soltanto per i calciatori. Ovviamente i protagonisti in campo sono quelli che si prendono la scena e fanno sognare i tifosi, ma poi c’è chi dietro la scrivania rende i sogni realtà. Si tratta dei direttori sportivi e anche per loro il prossimo mercato si preannuncia bollente.

In Serie A sono diverse le piazze che potrebbero decidere di cominciare un nuovo progetto, cambiando proprio l’uomo che comanda le operazioni di compravendita. Dall’Atalanta al Bologna, passando per il Verona, con la possibilità che questo frenetico valzer possa coinvolgere anche una big come la Juventus. Serve chi dia inizio al ballo e il ruolo di cerimoniere potrebbe essere ricoperto da Tony D’Amico pronto a lasciare Verona. Come raccontato da Calciomercato.it, il suo nome stuzzica il Bologna, che si separerà da Riccardo Bigon, ma è tra i papabili anche dell’Atalanta dove potrebbe chiudersi l’era Sartori.

Calciomercato Juventus, con Sartori due colpi dall’Atalanta

Proprio Sartori potrebbe fare ritorno nella ‘sua’ Verona, con la società di Setti che gli affidarebbe il nuovo progetto. Ma, come raccontato settimane fa dalla nostra redazione, il nome di Sartori è accostato anche alla Juventus che potrebbe farsi avanti nel caso in cui il divorzio dall’Atalanta diventi cosa certa. Un arrivo di Sartori a Torino potrebbe avere conseguenze anche sul calciomercato bianconero. L’attuale dirigente dei bergamaschi potrebbe consigliare qualcuno dei calciatori attualmente alla corte di Gasperini.

In particolare sono due i nomi che si sposano con le necessità di Allegri. Il primo è Hans Hateboer che potrebbe andare a rimpinguare le fase difensiva della Juventus. Ad avvantaggiare i bianconeri il contratto in scadenza nel 2023. Hateboer, ma anche Luis Muriel: il colombiano, a segno ieri in Europa League, sarebbe l’attaccante perfetto per garantire un’alternativa in più ad Allegri e avrebbe la possibilità di giocare sia al posto che al fianco di Vlahovic. Scenari ipotetici e tutti legati al possibile valzer dei ds.