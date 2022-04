Addio Juventus, clausola da un miliardo: documenti pronti

La difesa della Juventus necessita di un restyling: i bianconeri hanno diversi obiettivi, ma per uno di questi l’ufficialità sembra davvero questione di giorni

Sono settimane caldissime per la Juventus, sia sul campo che per quanto riguarda le strategie future. In campionato i bianconeri, una volta abdicato definitivamente nella corsa scudetto dopo il ko con l’Inter, devono ora evitare il contraccolpo e tenere lontana la Roma che è a 5 punti di distanza. Il quarto posto e la qualificazione in Champions League per la società è vitale, economicamente e sportivamente.

Anche per studiare le prossime mosse di mercato. Di rinforzi ne servono parecchi, a gennaio la Juve si è concentrata su centrocampo e attacco. Sono arrivati Zakaria e Vlahovic, ma per forza di cose andrà sostituito Dybala che saluterà a zero. Un addio importante, nonostante la poco continuità per i guai fisici, perché tecnicamente un giocatore come l’argentino è impossibile da trovare. Ma Cherubini dovrà fare quadrato con gli investimenti e dare una bella rinfrescata anche e soprattutto al reparto difensivo. Al netto dei rinnovi di De Sciglio e Cuadrado, la squadra di Allegri ha bisogno di un paio di esterni – almeno uno per fascia – e almeno un altro centrale. Questo senza considerare gli addii, che aumenterebbero ovviamente le pedine da portare a Torino.

Juventus-Araujo, la situazione rinnovo col Barcellona

Alex Sandro è uno di quei giocatori che partirà in caso di offerte ritenute soddisfacenti, soprattutto visto il contratto in scadenza nel 2023. De Ligt è considerato ancora un perno, la Juventus ci crede, a meno che anche in questo caso non arrivino proposte indecenti, verosimilmente da almeno 80 milioni. E poi il futuro di Rugani e soprattutto della coppia Chiellini-Bonucci. Il rebus riguarda soprattutto il centrale toscano, il capitano, che a 38 anni e senza il Mondiale potrebbe anche salutare con un anno di anticipo decidendo tra la MLS e il ritiro.

Antonio Rudiger sarebbe un giocatore ideale, anche perché gratis, ma la concorrenza è tanta e le richieste alte. È stato già preso Gatti dal Frosinone, ma è un innesto per il futuro. È stato accostato anche Ronald Araujo del Barcellona, anche in virtù del contratto in scadenza 2023. Le trattative per il rinnovo sembravano in stand-by, ma come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it la questione va avanti. Secondo quanto sottolineato da Fabrizio Romano su Twitter, i documenti per il nuovo accordo saranno pronti “molto presto”. Un prolungamento che sarebbe fino al 2026 con una clausola da capogiro, ‘1 bilione’ ovvero 1 miliardo. Una cifra iperbolica che i blaugrana utilizzano spesso (è la stessa clausola di Pedri). Per Araujo addirittura il comunicato ufficiale del rinnovo dovrebbe essere questione di giorni.