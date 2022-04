CM.IT | Araujo e la Juventus, è questione di priorità

Il difensore del Barcellona, Ronald Araujo, è stato accostato con insistenza alla Juventus nelle scorse settimane

Sono giorni di programmazione in casa Juventus, e non solo, in vista della prossima stagione con la sessione di calciomercato estiva che incombe. Oltre a Paulo Dybala, anche Federico Bernardeschi potrebbe lasciare i bianconeri a parametro zero. Mentre gli altri calciatori in scadenza di contratto a giugno, stanno discutendo i rispettivi prolungamenti.

Il discorso vale per Juan Cuadrado, Mattia De Sciglio e Mattia Perin. Tutti e tre dovrebbero continuare a vestire la maglia della Juventus nella prossima stagione, e anche oltre, per precisa volontà dell’allenatore Massimiliano Allegri. Chi, invece, potrebbe salutare, nonostante un contratto valido fino al giugno 2023 è il capitano, Giorgio Chiellini. Trentotto anni ad agosto, per il difensore centrale la mancata qualificazione dell’Italia ai prossimi Mondiali del Qatar potrebbe risultare decisiva nelle sue prossime decisioni. Sullo sfondo c’è la Major League Soccer o, estrema ratio, il ritiro dal calcio giocato.

Con Matthijs de Ligt che potrebbe rinnovare per un’altra stagione, nonostante le sirene che arrivano dall’estero, Leonardo Bonucci fermato spesso da problemi fisici in stagione e Daniele Rugani, il pacchetto arretrato della Juve non può considerarsi completo. In questa situazione si innestano le indiscrezioni sul possibile arrivo a Torino di Antonio Rudiger, ex difensore della Roma e in scadenza di contratto a giugno col Chelsea, battuto ieri dal Real Madrid del ciclone Karim Benzema. Ma non è il solo nome.

Rinnovo Araujo-Barcellona: la Juventus monitora

Un altro calciatore accostato alla Juventus è Ronald Araujo. Il 23enne calciatore uruguaiano è in scadenza di contratto nel giugno del 2023 col Barcellona, ma le trattative non decollano, secondo quanto riportato dai media spagnoli. Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, però, i discorsi sono stati rinviati a maggio. Il difensore, prodotto del vivaio del Rentistas, si trova benissimo in Catalogna, ma si aspetta un attestato di stima importante da parte della società spagnola: in soldoni, dovranno dimostrare di voler trattenere a tutti i costi un punto fermo della squadra di Xavi.

Sulle sue tracce è segnalato anche il Real Madrid di Florentino Perez, ma, come detto, Araujo ha dato la priorità al Barcellona. Per quanto riguarda la possibilità Juventus, in quel caso si tratterebbe di un discorso di ambizioni, con i bianconeri un passo indietro rispetto alle altre possibilità che si potrebbero creare, in Spagna e in Premier League. In ogni caso, ancora qualche mese e si comincerà a discutere concretamente del prolungamento col Barça: se dovesse arrivare una fumata nera, tutte le soluzioni saranno prese in considerazione.