Inter tradita, la scelta è fatta: colpaccio per la Juve

Nel sondaggio proposto oggi da Calciomercato.it i nostri utenti si sono espressi in merito al futuro di alcuni calciatori dell’Inter, eventualmente avvicinati ad altre big

In casa Inter si prospettano diversi cambiamenti la prossima estate. Sono tanti infatti i calciatori che vedono in dubbio la propria permanenza alla corte di Simone Inzaghi, che intanto con i suoi ragazzi sta provando a bissare lo scudetto dello scorso anno vinto da Conte. Si prospetta una battaglia senza esclusione di colpi fino alla fine con Milan e Napoli per lo scudetto, prima di dedicarsi poi nuovamente al calciomercato.

Archiviata un finale di stagione che tra Serie A e Coppa Italia si prospetta infuocato ed avvincente, l’Inter nelle figure di Marotta, Ausilio e soci, tornerà a lavora totalmente sul futuro della rosa di Inzaghi. Tra permanenze, possibili addii e qualche nuovo innesto le novità di certo non mancheranno.

Calciomercato, dall’Inter alle altre big: scelto Perisic

In merito alla questione sono intervenuti i followers del profilo Twitter di Calciomercato.it, che hanno espresso la loro opinione relativa anche al futuro di alcuni calciatori che potrebbero lasciare l’Inter in estate. Undici gli addii totali in vista dalle parti della San Siro nerazzurra con alcuni di questi che potrebbero anche finire in altri top club di Serie A.

Sulla questione gli utenti di Calciomercato.it hanno evidenziato la loro preferenza su quale sarebbe il miglior colpo per una rivale. L’abbinamento maggiormente gradito con un corposo 51,1% di voti è quello che vedrebbe Ivan Perisic, in caso di mancato rinnovo, con la maglia della Juventus. A seguire col 22,2% delle preferenze stuzzica un eventuale trasferimento di Federico Dimarco alla Roma mentre chiudono il quadro più staccati Roberto Gagliardini al Milan e Matias Vecino al Napoli.

Ecco i risultati completi del sondaggio: