Rivoluzione estiva, l’Inter pronta ad undici addii

Undici nerazzurri in bilico all’Inter: la possibile rivoluzione estiva del club nerazzurro in vista della prossima stagione

Lavori in corso anche in casa Inter in vista della sessione estiva di calciomercato e della prossima stagione. Saranno infatti tantissimi i nerazzurri in bilico in estate.

È incerto anche il futuro di alcuni big, come Stefan de Vrij che viene visto da molti come il possibile sacrificato in difesa per fare spazio a Bremer. Lautaro Martinez, invece, è oggetto del desiderio di molti top club europei, con il Tottenham di Conte e l’Atletico Madrid su tutti. Ci sono poi gli altri giocatori tutti sacrificabili per la dirigenza nerazzurra, tra scadenze, elementi fuori dal progetto di Inzaghi e veri e propri esuberi.

Calciomercato Inter, tutti i giocatori in bilico

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, ben undici nerazzurri potranno lasciare l’Inter nel calciomercato estivo. Sono sei i giocatori in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, più Caicedo, arrivato in prestito secco a fine gennaio dal Genoa e destinato a tornare nel club rossoblù. Sono certi due addii, ovvero quelli di Aleksandar Kolarov e Matias Vecino, mentre gli altri quattro in scadenza potrebbero invece tutti rimanere, anche se Marotta e Ausilio vorrebbero rivedere gli ingaggi, al ribasso, in particolare di due giocatori, Handanovic e Perisic. Ranocchia (1.3) e Cordaz (0.3) dovrebbero prolungare per un’altra stagione più o meno alle stesse cifre. L’Inter cercherà poi di chiudere in anticipo il rapporto con la coppia cilena Vidal e Sanchez, e sono da monitorare anche le situazioni di Gagliardini e Dimarco (che potrebbe rientrare nell’affare Bremer col Torino). Infine, con l’arrivo di Onana, va verso l’addio anche Radu.