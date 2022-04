Bodo-Roma, le polemiche non si fermano: tweet al vetriolo del portiere

Non terminano le polemiche dopo la partita di Conference League tra Bodo e Roma: arriva il tweet al vetriolo del portiere dei norvegesi

La Roma esce di nuovo sconfitta dalla trasferta in Norvegia contro il Bodo/Glimt. L’andata dei quarti di finale di Conference League vede i giallorossi subire la rimonta degli uomini di Knutsen e perdere per 2-1. Nel ritorno allo Stadio Olimpico la Roma dovrà cercare di ribaltare il tutto vincendo con almeno due gol di scarto.

Dopo le tante polemiche per ciò che è avvenuto nel post gara negli spogliatoi, ovvero la presunta aggressione del tecnico del Bodo ai danni del preparatore dei portieri della Roma, Nuno Santos, ad alimentare ancora di più la situazione ci ha pensato il portiere Haikin. Il tweet pubblicato sul suo profilo è al vetriolo.

Bodo-Roma, Haikin non si risparmia: “Squadra che parla troppo”

La Roma è chiamata a una nuova impresa europea, non così impossibile, per eliminare i norvegesi del Bodo, che all’andata si sono imposti per 2-1. Una partita nervosa sin da subito, che anche in campo in alcuni frangenti ha visto scaldarsi gli animi dei protagonisti.

𝐀 𝐧𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐭𝐨 𝐫𝐞𝐦𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫, 𝐏𝐭. 𝟐 🤩 And what a result for a team that ‘talk too much’, eh? 🤌😉#UECL pic.twitter.com/jirvqraHWl — Nikita Haikin (@Nikita1Haikin) April 8, 2022

Poi negli spogliatoi sarebbe successo il peggio, un episodio brutto che riguarderebbe una presunta aggressione al preparatore dei portieri giallorosso Nuno Santos, da parte del tecnico Knutsen. La Uefa sul caso ha aperto una indagine, ma nel frattempo il portiere Nikita Haikin non si risparmia. Infatti il portiere dopo la vittoria pubblica un tweet dove scrive: “Una notte da ricordare parte due. E che risultato per una squadra che parla troppo”. Forse una frecciatina a Josè Mourinho che nella conferenza stampa che ha preceduto la partita aveva parlato di alcuni giocatori che avevano detto qualcosa di troppo. Dunque si prospetta una partita di ritorno bollente a Roma.