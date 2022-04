Non solo la sconfitta, è allarme Mourinho: “Ho una grande preoccupazione”

Roma sconfitta in Norvegia nei quarti di finale d’andata contro il Bodo/Glimt, le parole di Mourinho al termine del match

“I due gol sono arrivati uno da palla inattiva, che è un gol che piace fare e non piace subire. L’altro è un gol ridicolo”. E’ un José Mourinho in versione double-face quello che si è presentato ai microfoni al termine della sconfitta della sua Roma sul campo del Bodo/Glimt.

“La cosa che più mi preoccupa è l’infortunio di Mancini, è il tipico infortunio che accade su questi campi. Mi sento favorito per le semifinali, ho totale fiducia nei miei giocatori, nella bolgia del nostro stadio, giochiamo contro una squadra difficile, ma ho fiducia di avere un buon arbitro con buoni assistenti, perché quando abbiamo giocato a Roma contro di loro due rigori nettissimi non ci vennero dati e anche oggi si è visto il livello” ha commentato il tecnico ai microfoni di ‘Sky Sport’. Pellegrini in gol, ma per il tecnico “Deve fare di più, per il giocatore che è e per le qualità che ha deve fare di più”.

Mourinho non ha poi fatto mancare polemiche legate al campo ai microfoni di ‘Dazn’: “Campo? Che è un altro sport già lo sapevamo, che è una situazione molto vulnerabile per gli infortuni ne abbiamo la prova evidente, perché l’infortunio di Mancini è importante. Non sta bene, sembra un infortunio importante e dobbiamo ringraziare chi permette che si giochi nel campo sintetico. Domenica recupera Zaniolo? Non ne ho idea”.