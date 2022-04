Inter, Bastoni ha già firmato: nuovo accordo UFFICIALE

Alessandro Bastoni è un perno assoluto dell’Inter: il difensore nerazzurro ha firmato un nuovo accordo, annunciato ufficialmente

L’Inter vuol essere la grande protagonista del finale di stagione, in Serie A e non solo. I nerazzurri hanno vissuto un periodo decisamente difficile sotto il profilo delle prestazioni e dei risultati, ma si sono rilanciati con la vittoria contro la Juventus per 0-1.

Ora sarà un mese e mezzo infuocato per decidere chi avrà l’onore di avere lo scudetto cucito sul petto e la coppa in bacheca. Intanto, nel cuore della difesa nerazzurra, chi non ha mai smesso di lottare e di farsi è Alessandro Bastoni. Mancino di piede, l’ex Atalanta è elemento fondamentale per Simone Inzaghi e lo era prima con Antonio Conte, con cui è assolutamente esploso. Il difensore si è meritato di essere titolare nell’Inter e poi la convocazione nella nazionale italiana. La crescita di Bastoni è evidente e l’ha portato ora a un nuovo accordo commerciale. PUMA ha annunciato oggi la firma di una partnership a lungo termine con il calciatore italiano.

Inter, Bastoni e la nuova partnership con PUMA

Il difensore di Inzaghi sarà uno dei nuovi volti per le scarpe da calcio FUTURE. Il centrale ha già firmato l’accordo con il noto brand che ha commentato con le seguenti parole: “Sono davvero orgoglioso di entrare a far parte della famiglia PUMA. Mi è sembrata una scelta naturale per me e sono davvero orgoglioso di questa partnership con uno dei brand che hanno fatto la storia non solo nel mondo del calcio”.

Bastoni si unisce così all’importante famiglia PUMA, che ha la possibilità di vantare tra i massimi esponenti calciatori di vertice come Luis Suarez o Neymar Jr. Ora anche Bastoni, da campione d’Europa e d’Italia, in attesa di un finale di stagione che è già infuocato.