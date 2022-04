Europa League, pari show tra Lipsia e Atalanta: non basta la perla di Muriel

Lipsia e Atalanta, nel match d’andata dei quarti di Europa League, regalano un pari spettacolo: non basta il super gol di Muriel a Gasperini

Tantissime occasione da una parte e dall’altra. Si può riassumere così Lipsia-Atalanta, match valido per l’andata dei quarti di finale di Europa League. Le due squadre si sono affrontate a viso aperte, regalando numerose emozioni nel corso della partita.

Ulteriore conferma di come la ‘Dea’ sia una squadra più europea che italiana. E sono proprio i bergamaschi a pescare la rete del vantaggio grazie ad una vera e propria perla di Luis Muriel. Il colombiano, al minuto 17 del primo tempo, raccoglie la sfera da Zappacosta e rilascia un tiro a giro fantastico su cui Gulacsi non può nulla. Poco più tardi i padroni di casa vanno molto al pareggio con Andre Silva, che colpisce in pieno il palo in un’azione partita da un errore di Pessina. Nella ripresa abbiamo lo stesso copione e il ritmo di entrambe resta elevato.

Europa League, Lipsia-Atalanta 1-1: il tabellino

Al 58esimo arriva la beffa per gli uomini di Gasperini. L’arbitro concede calcio di rigore al Lipsia per fallo di Demiral su Nkunku. Sul dischetto si presenta Andre Silva, ma Musso para il penalty e anche la successiva respinta, spedendo la sfera in corner. Sul calcio d’angolo Orban la colpisce trovando la deviazione vincente di Zappacosta, che inganna Musso e regala il pareggio ai tedeschi.

Neanche dieci minuti dopo Koopmeiners spacca il palo con il destro. Risponde Szoboszlai all’82esimo con una clamorosa traversa. Si rivede finalmente in campo Zapata, entrato al posto di Muriel intorno alla metà della ripresa. Dunque per la qualificazione alla semifinale si deciderà tutto al ritorno, in programma in programma giovedì 14 aprile.

Lipsia-Atalanta 1-1: 17′ Muriel (A), 58′ Orban (L)