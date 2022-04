Diretta Bodo-Roma | Formazioni ufficiali e cronaca

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Bodo-Roma, andata dei quarti di finale di Conference League

Riscattare la nefasta trasferta norvegese dello scorso ottobre e compiere un primo passo verso la qualificazione alle semifinali di Conference League. Con questo spirito, la Roma torna questa sera sul luogo del delitto, nella speranza di vendicare il clamoroso 6-1 della fase a gironi. Ancora privi di Nicolò Zaniolo, i giallorossi vanno a caccia di conferme europee dopo i dieci risultati utili consecutivi in Serie A.

Freddo e campo sintetico rappresentano senza dubbio due insidie in più per la squadra di José Mourinho che vuole tuttavia rispettare i panni di una delle favorite della competizione europea. Memori delle esperienze passate, i giallorossi non dovranno sottovalutare una squadra che per raggiungere i quarti ha eliminato compagni sulla carta maggiormente attrezzate come Celtic e Az Alkmar. Dopo la sosta invernale, i norvegesi sono stati fermati sul 2-2 nella prima giornata del campionato norvegese. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni ufficiali Bodo-Roma

BODO GLIMT (4-3-3): Haikin; Sampsted, Moe, Høibråten, Wembangomo; Vetlesen, Hagen, Saltnes; Koomson, Espejord, Pellegrino. All.: Knutsen

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Sergio Oliveira, Zalewski; Mkhitaryan, Pellegrini; Abraham. All.: Mourinho