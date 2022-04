Non solo Botman, questa volta il Milan si prende il parametro zero

Il Milan è in chiusura per Botman ma pensa anche ad un altro rinforzo per la difesa: questa volta sono i rossoneri a prendersi il parametro zero

Il Milan pensa alla prossima stagione e guarda ai possibili rinforzi in difesa. Uno è ormai già stato scelto e, come raccontato da Calciomercato.it, la trattativa è nella fase finale: si tratta di Sven Botman, difensore olandese del Lille.

L’accordo di massima con il calciatore c’è da tempo e ora si lavora con la società transalpina per la definizione dell’affare. Ma Botman non sarà l’unico rinforzo per la retroguardia di Pioli che deve fare i conti con il probabile addio di Romagnoli, in scadenza di contratto.

In questo senso, Maldini potrebbe per una volta sfruttare anche lui i parametro zero dopo aver visto andare via Calhanoglu, Donnarumma e, a fine stagione, anche Kessie e – come detto- molto probabilmente anche Romagnoli.

Calciomercato Milan, pista Schar: conferme in Inghilterra

A questo proposito dall’Inghilterra arrivano conferme sulla pista Schar. Il difensore svizzero, classe 1991, ha il contratto in scadenza con il Newcastle e tutto lascia pensare che non ci sarà il prolungamento.

Secondo quanto riferisce ‘The Sun’, il Milan potrebbe portarlo in Serie A e in questo senso va letto l’incontro avuto nei giorni scorsi tra la dirigenza rossonera e Volker Struth, uno dei rappresentanti dell’agenzia che cura gli interessi del calciatore. Una idea low cost per garantire un’alternativa in più alla retroguardia di Pioli.