Juventus più italiana: scelta fatta ma non è Zaniolo

La Juventus su varie piste per quanto riguarda giocatori italiani, ma il primo nella lista non è Zaniolo: ecco l’acquisto primario

Una cosa è già certa: nel prossimo calciomercato, la Juventus sarà protagonista. I bianconeri mettono mano con decisione alla rosa del prossimo anno e cercheranno di effettuare più acquisti possibile per regalare ad Allegri una squadra competitiva per tutti i traguardi.

Un processo di rinnovamento non più differibile, dopo le difficoltà di questa stagione, che hanno confermato come la Vecchia Signora sia arrivata alla fine di un ciclo e debba avviarne un altro. Partendo da alcuni tasselli importanti già presenti in rosa e/o acquistati di recente, ma rifacendosi il look, con una direttrice specifica: inserendo giocatori italiani. Numerosi i nomi sul taccuino di Cherubini e della squadra mercato, che ha iniziato a muovere già le prime pedine in vista di giugno, quando si apriranno effettivamente le danze. Tra quelli principali, il nome di Zaniolo, il cui agente Vigorelli a Calciomercato.it ha per ora allontanato le voci di mercato.

Juventus, verdetto emesso: Jorginho e non Zaniolo come primo rinforzo ‘azzurro’

Il nome del talento della Roma però non sarebbe in cima alle preferenze dei supporters bianconeri, anzi. Nel nostro sondaggio odierno su Telegram, Zaniolo ha raccolto appena il 15% dei voti. L’innesto più importante, da questo punto di vista, sarebbe ritenuto Jorginho, fondamentale per dare maggiore qualità al centrocampo. 41% delle preferenze per l’italobrasiliano – anche se, secondo Dario Pellegrini alla CMIT TV, il piano A della Juventus sarebbe de Jong – che prevale nel sondaggio davanti a Raspadori (32%), che sale nel gradimento per il dopo Dybala. Non convince invece Frattesi, votato solo dal 12% dei partecipanti al sondaggio.