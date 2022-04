55 milioni di euro, doppio colpo Juve in Serie A

La Juventus lavora al doppio colpo in Serie A, per un eventuale affare complessivo da circa 55 milioni di euro. Tutti i dettagli

Tra campo e calciomercato, la Juventus è attesa da mesi decisivi tra obiettivi ancora da raggiungere per la squadra di Allegri e una rosa da rinforzare per la dirigenza bianconera.

Tiene sempre banco anche il post Dybala. Ieri, a Calciomercato.it, l’agente di Zaniolo ha fatto chiarezza sul futuro del giocatore: “Vorrei fare chiarezza sulla situazione di Nicolò. Leggo in queste ore dichiarazione sulla stampa di persone, che non rappresentano l’entourage del giocatore, il quale, è composto dalla sua famiglia in primis e da me. Tutte le questioni che riguardano l’ambito sportivo e il mercato li gestisco io. Quindi non sono da prendere in considerazione dichiarazioni di altri. Il ragazzo va solo lasciato tranquillo, basta voci sul suo futuro, ogni settimana leggiamo di un nuovo club. È concentrato solo sulla Roma e vuole dare il massimo per aiutare il club a raggiungere gli obiettivi della stagione”. Ma non solo l’attaccante giallorosso: la Juve pensa al doppio colpo in casa Roma.

Calciomercato Juventus, Zaniolo più Cristante: il piano dei bianconeri

Secondo quanto riportato da ‘La Stampa’, la Juventus punta oltre a Nicolò Zaniolo anche Bryan Cristante. I due club sono in buoni rapporti e, anche con il possibile inserimento di qualche contropartite tecnica gradita alla Roma, l’affare potrebbe andare in porto nella prossima estate. Zaniolo ha una valutazione di almeno 40 milioni di euro, mentre Cristante sarebbe valutato circa 15 milioni dai giallorossi. L’asse Juve-Roma si preannuncia piuttosto bollente.