Cambia agente: sceglie Mendes! L’assist perfetto per la Juventus

Il talento che fa gola alle big d’Europa potrebbe cambiare agente e passare a Jorge Mendes. La Juventus monitora con attenzione gli scenari sul mercato

Rimane in bilico il futuro al Barcellona di un baby prodigio della formazione allenata da Xavi, che ha cambiato passo dopo l’arrivo in panchina dell’ex centrocampista spagnolo.

Stiamo parlando di Gavi che non ha ancora messo nero su bianco al prolungamento con il sodalizio catalano, nonostante le rassicurazioni del presidente Laporta negli ultimi tempi. Non ci sarebbero passi in avanti per il nuovo contratto del nuovo campioncino della cantera, attualmente in scadenza nel giugno 2023 e con un ingaggio da ‘soltanto’ 100 mila euro all’anno.

Sul talentuoso centrocampista classe 2004 si sono posati gli occhi delle big d’Europa, tra le quali figura anche la Juventus. Nelle trattative tra il giocatore e il Barça potrebbe anche pesare un possibile e inaspettato cambio d’agente, con Gavi al momento assistito dall’ex fantasista (tra le altre anche della Lazio) Ivan de la Pena. Lo riporta il portale spagnolo ‘El Nacional’ che paventa la possibilità di un cambio radicale nell’entourage del giovanissimo nazionale iberico.

Calciomercato Juventus, rinnovo sempre in salita per Gavi: la situazione

In caso di rottura con de la Pena, infatti, uno dei candidati principali ad assistere Gavi sarebbe il potente Jorge Mendes, rappresentante tra gli altri di Cristiano Ronaldo e sempre in buoni uffici con la Juve. Un colpo di scena che spalancherebbe le porte per l’addio del giocatore al Barcellona con conseguente cambio di maglia. Gavi – che ha una clausola rescissoria di 50 milioni di euro inserita nel proprio contratto – sarebbe nelle mire in particolare di Liverpool, Manchester United e Liverpool, pronte a ricoprirlo d’oro con un contratto faraonico e superiore rispetto all’offerta presentata dal Barça. Concorrenza quindi agguerrita per la stessa Juventus che continua comunque a monitorare con attenzione gli scenari, sempre più nebulosi in chiave blaugrana, per il talento spagnolo.