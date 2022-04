Mega offerta per Bastoni: Inter, prendere o lasciare

Pilastro della difesa dell’Inter, Bastoni è legato al club nerazzurro da un contratto di 2,8 milioni a stagione in scadenza a giugno 2024

Nel prossimo calciomercato estivo l’Inter sarà nuovamente ‘costretta’ a privarsi di uno o addirittura due big, esattamente come quella passata. I principali indiziati sono Stefan de Vrij e Lautaro Martinez, anche se i tifosi temono il ‘sacrificio’ di altri nomi. Di Skriniar, per esempio, oppure di uno dei titolarissimi italiani Bastoni e Barella.

Difensore e mezz’ala vantano diversi estimatori soprattutto in Premier League. Per la mezz’ala c’è il Liverpool, per il difensore fresco di accordo con Puma è invece rispuntato in queste ore il gradimento del Tottenham di Antonio Conte, che lanciò il classe ’99 in nerazzurro due anni e mezzo fa e che è già sulle tracce dei sopracitati de Vrij e Lautaro. Il tecnico leccese vuole un difensore di piede mancino per la sua difesa a tre e Paratici proverà ad accontentarlo.

Come riferisce ‘The Athletic’, i nomi in cima alla lista sono due: il croato Gvardiol del Lipsia, in orbita Inter qualche anno fa, e appunto il 95 nerazzurro. I londinesi fanno sul serio, tanto che hanno già pianificato un’offensiva con offerta ufficiale.

Calciomercato Inter, Conte vuole Bastoni: offerta da 50 milioni

Per la fonte inglese, il Tottenham può mettere sul tavolo 42 milioni di sterline, circa 50 milioni di euro. In sostanza la stessa cifra che l’estate di un anno fa gli ha permesso di mettere le mani su Romero, dopo che l’Atalanta lo aveva riscattato dalla Juventus per ‘soli’ 16 milioni di euro. Il club di Levy difficilmente andrebbe oltre i 50 milioni per un difensore, eventualmente per Bastoni. A meno di sorprese, quindi, la risposta dell’Inter sarebbe negativa: per privarsi di un giocatore così importante, in più giovanissimo e con ancora ampi margini di miglioramento, alla società di viale della Liberazione dovrebbe arrivare una proposta decisamente più consistente.