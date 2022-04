Ribaltone Guardiola, arriva l’offerta clamorosa

Guardiola ancora a caccia della Champions League con il Manchester City, nel suo futuro può esserci però una squadra a sorpresa

In questi anni sulla panchina del Manchester City, Pep Guardiola ha avuto un cruccio in particolare: quello della Champions League. Con la delusione suprema dello scorso anno, quando è stato sconfitto nella finale tutta inglese con il Chelsea.

Ci riprova quest’anno, il tecnico spagnolo, che sorride per la vittoria dell’andata nei quarti con l’Atletico Madrid, con il gol di De Bruyne a scardinare il muro dei ‘Colchoneros’ e da difendere la prossima settimana al ‘Wanda Metropolitano’. Ma prima, un altro appuntamento di una certa importanza: lo scontro diretto casalingo contro il Liverpool in campionato, per la supremazia in Premier League. I ‘Reds’ sono risaliti a -1 e sognano il clamoroso sorpasso, ma il City vuole confermare il titolo. A breve, scopriremo come andrà a finire in questa stagione. Intanto, qualcosa si muove per il futuro dell’allenatore catalano, che viene tentato da un’offerta clamorosa e piuttosto particolare.

Guardiola, offerta intrigante per lasciare il Manchester City: accetterà la nuova sfida?

Secondo ‘Marca’, infatti, starebbe pensando a lui nientemeno che il Brasile. Al termine dei Mondiali in Qatar, dovrebbe concludersi, a prescindere dall’esito della spedizione, l’avventura di Tite come CT dei verdeoro. Il nuovo presidente della federcalcio brasiliana, Ednaldo Rodrigues, sogna, per il suo erede, un autentico colpaccio. E starebbe preparando per Guardiola una offerta da 12 milioni di euro a stagione per quattro anni, con un contratto che includerebbe dunque i Mondiali del 2026. Si tratta di una cifra di rilievo, anche se comunque inferiore ai circa 20 milioni attualmente percepiti da tecnico del City. Sedere sulla panchina di una grande nazionale potrebbe comunque rappresentare per lui una sfida stimolante.