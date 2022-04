Nuove conferme: ribaltone Conte in panchina, intreccio con Zidane

Antonio Conte potrebbe cambiare nuovamente panchina la prossima estate. La big d’Europa ha messo gli occhi sull’ex allenatore di Inter e Juventus

Pronto il valzer delle panchine la prossima estate, ad iniziare dall’avvicendamento alla guida del Manchester United dopo il flop in quel di Old Trafford di Rangnick.

Ten Hag sarebbe il prescelto dei ‘Red Devils’ per la prossima stagione, favorito su Pochettino. L’argentino è in uscita dal Paris Saint-Germain dopo la nuova e insoddisfacente campagna in Champions League e preme per il ritorno in Premier. Porte però al momento chiuse Oltremanica, a meno che non si liberi la panchina del Tottenham al momento occupata da Antonio Conte.

L’ex allenatore di Inter e Juventus sarebbe infatti sulla lista del Paris Saint-Germain proprio per sostituire Pochettino la prossima estate. Arrivano nuove conferme su Conte che sarebbe il piano B del patron Al-Khelaifi per la guida tecnica dei parigini, dietro al sogno Zinedine Zidane come riporta il ‘Daily Mail’. Il francese è un vecchio pallino del PSG, ma sull’ex Real Madrid c’è forte la concorrenza della Nazionale transalpina in caso d’addio dopo il Mondiale di Deschamps.

Calciomercato, Conte piano B del PSG se salta il sogno Zidane

La possibilità di poter allenare la Francia è una possibilità che da sempre attrae Zidane, che potrebbe così rifiutare un’eventuale proposta del Paris Saint-Germain per provare l’avventura con la selezione di casa. In questo scenario Al-Khelaifi e la dirigenza del PSG punterebbero forte su Conte, tecnico molto stimato sotto la Tour Eiffel. Situazione quindi da monitorare con attenzione: intreccio Zidane-Conte, con l’ex Ct azzurro che potrebbe cambiare nuovamente panchina dopo l’arrivo in autunno al Tottenham e il divorzio soltanto la scorsa estate dall’Inter.