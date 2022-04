CMIT TV – Annuncio in diretta: “Trattativa avanzatissima per Conte”

Il futuro di Antonio Conte è sempre argomento caldo e lo sarà anche per le prossime settimane. Annuncio in diretta sul destino dell’allenatore

Antonio Conte ha dimostrato in lungo e in largo in carriera di essere uno che ama le sfide. E i grandi club, soprattutto con capacità di spesa.

Nelle ultime ore, si è tornato a parlare molto del destino del tecnico ex Juventus, che non è certo di restare al Tottenham: per lui ci sarebbe anche l’Inter, in caso di addio di Simone Inzaghi a fine anno. Un’ipotesi di cui ha discusso in diretta su CMIT TV anche Fabio Bergomi: “Ci sarà un calciomercato dove vedremo allenatori come Conte andare al Psg”, dice subito. E poi aggiunge: “Ho chiesto subito dopo la cavolata sull’Inter. Ho subito telefonato ad alcuni contatti e uno mi ha detto che la trattativa è avanzatissima. Vogliono lui, hanno scelto la sua figura perché non ne possono più. Con Paratici? Questo non lo so, non so se continua Leonardo. Uno dei miei migliori amici è il suo miglior amico. Se loro ti vogliono come allenatore, poi può saltare solo se tu dici di no. Conte scavalca Zidane? Sì”.

Conte verso il PSG: Bergomi non ha dubbi

Bergomi aggiunge ulteriori dettagli a quanto annunciato poco prima: “Credo che l’articolo uscito oggi sia un tentativo per farlo tornare in Italia qualora Mancini dovesse andare via”.

Conte che già in diverse occasioni ha dimostrato di poter portare al successo squadre reduci da annate difficili, come quella dei francesi sotto la guida di Mauricio Pochettino, almeno in Champions: “Il Psg deve fare salta di qualità in Europa e Conte ha fatto male nelle Coppe? Lui ha sempre preso squadre dalle macerie. Quando è arrivato Conte ha fatto una finale in Europa League e ha vinto lo scudetto”.